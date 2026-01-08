RETRO RÁDIÓ

„Olyan régóta várunk erre a pillanatra” – árulta el Vastag Csaba felesége – Videó

Talán maguk sem hitték, hogy ez valóra válhat! Itt a bizonyíték, melyet Vastag Csaba felesége örömmel osztott meg.

Szerző: B.P.
Létrehozva: 2026.01.08. 18:30
vastag csaba Domján Evelin hógolyózás

Rengetegen drukkoltak az Ázsia Expressz 2025-ös évadában Vastag Csabának és feleségének, Domján Evelinnek. Bár a sztárpár sokáig versenyben volt, végül kiesett. Majd újra kamerák elé kerültek, hiszen az énekes a Sztárban Sztár All Starsban is próbára tette magát, s bár a 7. adásban kiesett, ez talán a kulisszák mögötti felvételek láttán Vastag Csaba felesége számára még fájóbb volt. Ám 2026 elején Domján Evelin Instagram-oldalára kikerült videón mindketten mosolyognak!

Vastag Csaba felesége, 20230523_Kishableány Mozipremier_MG_Ripost_047
Vastag Csaba felesége tudja, hogy édesítse meg a hólapátolást! (Fotó: Markovics Gábor)

Vastag Csaba felesége: Olyan régóta várunk erre a pillanatra. Végre hógolyózunk!

Vedd észre mindenben a jót! Hó nélkül nincs hólapátolás és hóseprés sem, de hógolyózás sem! A sztárpár a házukhoz vezető út megtisztítása közben tartott egy kis szünetet, hogy egy könnyed hócsatát vívhasson.  derül ki a Domján Evelin által megosztott videóból.

Olyan régóta várunk erre a pillanatra. Végre hógolyózunk!

– írta a felvétel mellé Vastag Csaba felesége.

 

