„Olyan régóta várunk erre a pillanatra” – árulta el Vastag Csaba felesége – Videó

Rengetegen drukkoltak az Ázsia Expressz 2025-ös évadában Vastag Csabának és feleségének, Domján Evelinnek. Bár a sztárpár sokáig versenyben volt, végül kiesett. Majd újra kamerák elé kerültek, hiszen az énekes a Sztárban Sztár All Starsban is próbára tette magát, s bár a 7. adásban kiesett, ez talán a kulisszák mögötti felvételek láttán Vastag Csaba felesége számára még fájóbb volt. Ám 2026 elején Domján Evelin Instagram-oldalára kikerült videón mindketten mosolyognak!

Vastag Csaba felesége tudja, hogy édesítse meg a hólapátolást! (Fotó: Markovics Gábor)

Vastag Csaba felesége: Olyan régóta várunk erre a pillanatra. Végre hógolyózunk!

Vedd észre mindenben a jót! Hó nélkül nincs hólapátolás és hóseprés sem, de hógolyózás sem! A sztárpár a házukhoz vezető út megtisztítása közben tartott egy kis szünetet, hogy egy könnyed hócsatát vívhasson. derül ki a Domján Evelin által megosztott videóból.

– írta a felvétel mellé Vastag Csaba felesége.