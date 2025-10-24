Domján Evelin: egy új fejezet kezdődik az életünkben

Egy kiesés mindig fájdalmas. A 2025-ös Sztárban Sztár All Stars legutóbbi adásában Vastag Csaba számára ért véget a küzdelem. Az énekes a kulisszák mögött feleségével, Domján Evelinnel összeölelkezve igyekezett megbékélni a döntéssel. A Csaba és Evelin közötti erős kötelék már az Ázsia Expresszben is nyilvánvalóvá vált a nézők számára, így az sem okozhatott meglepetést, hogy Evelint is mélyen megérintette

Domján Evelin és Vastag Csaba erős párosként vett részt az Ázsia Expresszben, majd az énekes a Sztárban Sztár All Starsban is megmutatta, mire képes.

Kiesése a feleségét is megviselte (Fotó: nanasipal / TV2)

Domján Evelin: a szívem csordultig van szeretettel

„Azért érzékenyültem el ennyire, mert tudom, hogy mennyit jelentett neki ez az egész” – nyilatkozta a szemét törölgetve Szabó Zsófinak Domján Evelin a hétvégén.

Majd a hét elején nyugodtabban posztolt Vastag Csaba felesége a közösségi oldalán.

„Az élet megy tovább, és így vagy úgy, de a szívem csordultig van szeretettel. Szeretném nektek megköszönni, hogy ilyen sokan támogattatok minket. Nagyon jó volt látni, hogy együtt mennyi mindenre vagyunk képesek. Vastag Csaba, rád pedig nagyon büszke vagyok, de ezt tudod. Most pedig egy új fejezet kezdődik az életünkben. Legyen csodaszép napotok!”

– írta Domján Evelin az Instagram-oldalán.