Ezek voltak az este legforróbb pillanatai - Elképesztő átváltozások a Sztárban Sztár All Stars színpadán - Galéria
Az október 19-i műsor szoros versenyt, fergeteges hangulatot és megható pillanatokat hozott az este nézőinek. A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában ismét világhírű előadók dalai keltek életre.
A Sztárban Sztár All Stars 7. élő show-ja ismét látványos átalakulásokat és emlékezetes produkciókat hozott. A versenyzők ezúttal is mindent beleadtak, és újra bebizonyították, miért ez az ország legnagyobb házibulija a TV2 képernyőjén.
Legendás dalok a Sztárban Sztár színpadán
Ismét világhírű előadóktól hallhattunk korszakalkotó dalokat. Az október 19-i adás talán az eddigi legszorosabb verseny volt, és nem volt hiány sem a jókedvből, sem a megható pillanatokból. Az este egyik legszívszorítóbb jelenete talán az lehetett, amikor Liptai Claudia elcsukló hangon mesélte el Vastag Csaba előadása után, hogy éppen ebben a műsorban ült, amikor egykor Gesztesi Károly is Presser Gábort formálta meg.
Ha visszanéznéd a legizgalmasabb pillanatokat, tekintsd meg képgalériánkat a mai estéről!
