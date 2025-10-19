RETRO RÁDIÓ

Ezek voltak az este legforróbb pillanatai - Elképesztő átváltozások a Sztárban Sztár All Stars színpadán - Galéria

Az október 19-i műsor szoros versenyt, fergeteges hangulatot és megható pillanatokat hozott az este nézőinek. A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában ismét világhírű előadók dalai keltek életre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.19.
Sztárban Sztár All Stars TV2 sztárban sztár

A Sztárban Sztár All Stars 7. élő show-ja ismét látványos átalakulásokat és emlékezetes produkciókat hozott. A versenyzők ezúttal is mindent beleadtak, és újra bebizonyították, miért ez az ország legnagyobb házibulija a TV2 képernyőjén.

 A Sztárban Sztár All Stars legújabb adásában ismét világhírű előadók dalai keltek életre. Fotó: Bánkúti Sándor

Legendás dalok a Sztárban Sztár színpadán

Ismét világhírű előadóktól hallhattunk korszakalkotó dalokat. Az október 19-i adás talán az eddigi legszorosabb verseny volt, és nem volt hiány sem a jókedvből, sem a megható pillanatokból. Az este egyik legszívszorítóbb jelenete talán az lehetett, amikor Liptai Claudia elcsukló hangon mesélte el Vastag Csaba előadása után, hogy éppen ebben a műsorban ült, amikor egykor Gesztesi Károly is Presser Gábort formálta meg.

Ha visszanéznéd a legizgalmasabb pillanatokat, tekintsd meg képgalériánkat a mai estéről! 

Hihetetlen pillanatok a Sztárban Sztár All Stars 7. adásában!

fotótegnap, 22:52Fotók: Bánkúti Sándor

 

 

