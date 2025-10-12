Elképesztő átalakulások, ezek voltak a Sztárban Sztár All Stars legforróbb pillanatai - Galéria

A mai adás is számos felejthetetlen produkciót tartogatott. A Sztárban Sztár All Stars versenyzői egyre bevállalósabbak!
A Sztárban Sztár All Stars műsorában már megszokhattuk, hogy óriási átalakulásoknak lehetünk szemtanúi. A sokszor nőből férfivé, vagy épp férfiből nővé maszkírozott énekesek ezúttal is mindent beleadtak produkcióikba.
Ahogy az lenni szokott, ezúttal is láthattunk szívhez szóló előadást, ahogy vicces produkcióra is több példa akadt. Az ország legnagyobb házibulijának hatodik adásában nemcsak az előadók tesznek bele rengeteget az előadásokba. Mint azt ők is meg szokták említeni, a TV2 kulisszái mögött sminkesek, maszkmesterek, fodrászok, jelmeztervezők és koreográfusok segítik őket, akiknek köszönhetően estéről estére tátva marad a közönség szája.
Ha lemaradtál, vagy visszanéznéd a legizgalmasabb pillanatokat, tekintsd meg képgalériánkat a mai estéről!
