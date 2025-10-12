RETRO RÁDIÓ

Megható vallomás: Szandi így alakult át a Sztárban Sztár kedvéért Bangó Margittá

Azt is bevallotta, nehéz volt a karakterből visszajönni. Szandi a zsűrit is lenyűgözte!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.12. 21:14
Módosítva: 2025.10.12. 21:15
Lehengerlő produkciót adott elő Szandi a Sztárban Sztár All Stars ma esti adásában. Az énekesnő ugyanis Bangó Margit bőrébe bújva lépett színpadra, ami megtisztelő feladat volt számára, és ez meg is látszott a produkción.

Szandi Bangó Margit bőrébe bújt / Fotó: Szabolcs László 

Szandi teljesen átalakult

Mint kiderült, Szandit különleges kapcsolat fűzi Bangó Margithoz, többször is volt szerencséje találkozni vele. A Sztárban Sztár All Stars stúdiójában Bogdán Csabi a produkció előtt így nyilatkozott a Borsnak:

„Szandi egész héten annak a karakternek a bőrében él, akit vasárnap este megszemélyesít. Így volt ez a Sztárban Sztár esetében is és így van az All Stars évadban. Most Bangó Margit karakterét hozza majd, így ezen a héten a család tagja lett Margit, akit egyébként is nagyon tisztelünk. Szandi korábban egy főzőműsorban szerepelt vele, így a héten szóba is került, hogy elkészíti Margit legendás töltött káposztáját. Sajnos erre nem jutott ideje, hiszen rengeteget készült. Ilyenkor a stúdióban felénekli az adott dalt és hosszan elemezzük, javítgatjuk. Szandi kikéri a véleményem, de még a gyerekekét is. Sőt, valójában még akkor is kétségei vannak, ha mi már tökéletesnek halljuk a produkciót.”

A produkció után Szandi is elmondta, mihelyst megtudja, kivé kell átalakulnia, onnantól kezdődik számára a felkészülés. Bangó Margit életével is tisztában van, egészen Margit gyerekkora óta, ismeri minden boldogságát és minden fájdalmát. Azt is bevallotta, nehéz volt a karakterből visszajönni.

 

