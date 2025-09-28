Hatalmas villantások, ámulatba ejtő átalakulások - Ezek volta a Sztárban Sztár legizgalmasabb pillanatai

Ezúttal sem volt hiány felemelő, izgalmas, vagy éppen megható pillanatokban. Galériánkkal most újra átélheted ezeket a perceket! Izgalmas volt a Sztárban Sztár All Stars negyedik adása.
Vasárnap este immár a 4. élő show-jával tért vissza a tévé képernyőjére a TV2 Sztárban Sztár All Stars műsora. A nézőknek igazán nem lehetett oka a panaszra, hiszen ezúttal sem volt hiány emlékezetes, vicces, vagy éppen megható pillanatokban.
Először Liptai Claudia sokkolta kijelentésével a nézőket. Varga Viktor ezután olyasmit vállalt be, amit sokan nem tettek volna meg. Utána minden tekintet Horváth Tamásra szegeződött. Nemazalány, azaz Halastyák Fanni szívhez szóló vallomást tett. Végül pedig még Szandi szoknyája is fellibbent.
Galériánk segítségével most átélheted, milyen fantasztikus hangulat uralkodott a stúdióban.
