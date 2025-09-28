RETRO RÁDIÓ

Liptai Claudia élő adásba szólta el magát: „Le van sz*rva”

Erre a kijelentésre senki sem számított. Liptai Claudia megint megmondta az őszintét.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 20:20
Módosítva: 2025.09.28. 20:38
Lékai-Kiss Ramóna Sztárban Sztár All Stars Liptai Claudia

Szeptember 28-án, vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért Sztárban Sztár All Stars műsorában. Mindezt azért, hogy kiderüljön, kik azok, akik ott lesznek a top 12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns ’N’ Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik majd meggyőzni a nézőket és a zsűrit. A Sztárban Sztár All Stars zsűrijét alkotja szokás szerint: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András. 

liptai claudia
Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: TV2

A negyedik élőshow elején pedig Liptai Claudia lepte meg a rajongókat. A promócióba megjelenő bevágások kapcsán kezdődött a csipkelődés a színésznő és Lékai-Kiss Ramóna között. 

„Irigykedik a hóhér. Egyszer bevágtak, a rokonaim látták, le van szarva, a többi nem érdekes”viccelődött Liptai Claudia. 

Íme Liptai Claudia és Rami poénkodása: 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu