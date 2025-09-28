Liptai Claudia élő adásba szólta el magát: „Le van sz*rva”

Szeptember 28-án, vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért Sztárban Sztár All Stars műsorában. Mindezt azért, hogy kiderüljön, kik azok, akik ott lesznek a top 12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns ’N’ Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik majd meggyőzni a nézőket és a zsűrit. A Sztárban Sztár All Stars zsűrijét alkotja szokás szerint: Liptai Claudia, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Hajós András.

Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: TV2

A negyedik élőshow elején pedig Liptai Claudia lepte meg a rajongókat. A promócióba megjelenő bevágások kapcsán kezdődött a csipkelődés a színésznő és Lékai-Kiss Ramóna között.

„Irigykedik a hóhér. Egyszer bevágtak, a rokonaim látták, le van szarva, a többi nem érdekes” – viccelődött Liptai Claudia.

Íme Liptai Claudia és Rami poénkodása: