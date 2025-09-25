Varga Viktor minden eddiginél komolyabban készül a Sztárban Sztár All Stars eheti adására

Varga Viktor annyira bele akar bújni karakterének bőrébe, hogy nemcsak a lelkét, hanem a testét is látványosan átalakítja. A TV2 műsora hétről hétre újabb kihívások elé állítja a versenyzőket, de Varga most különösen extrém vállalást tett: nem elégszik meg azzal, hogy eljátssza a szerepet, testét is átalakítja, hogy a lehető leghitelesebb legyen. Olyan elszántsággal készül a Sztárban Sztár All Stars eheti adására, hogy még a mellbimbóját és az orrát is átszúratta a karakter kedvéért – írja a Bors.

Varga Viktor egyéniségének jót tesz a Sztárban Sztár 2025, újra kezd visszatalálni önmagához (Fotó: Mediaworks Archív)

Varga Viktor kilyukasztotta a mellét

A különc énekes új szerepére, Lenny Kravitz bőrébe bújva olyan átéléssel készül, amire eddig aligha volt példa a műsor történetében. Úgy érzi, csak akkor tudja hitelesen megmutatni a rocksztár esszenciáját, ha nemcsak a színpadon, hanem a való életben is mindent megtesz, hogy az ő bőrébe bújjon.

Már megint egy nagyon jó karaktert kaptam, a Lenny Kravitzet. Olyan is, mint én. Én vagyok a kispórolt, temus, magyar Lenny Kravitz

– mondta nevetve a Borsnak. Az énekes arról is beszélt, hogy Kravitz egészségtudatos életvitele és szabad szellemisége régóta példa számára.

Ő is egy egészségesen élő ember, folyamatosan sportol, odafigyel az életére, hogy mit eszik, nagyon felnézek rá. És egy rocksztár, én is így élek, utolsó mohikánként

Ennek jegyében Viktor nem aprózta el a felkészülést: ismét átszúratta mellbimbóját és az orrát is. „Átszúrattam a mellbimbómat és az orromat, hogy tényleg Lenny Kravitz legyek, ne csak játékból. Akarom ezt az érzést” – magyarázta a lapnak. Bár fiatalon maga szúrta át magát több helyen, most profihoz fordult, mert fontosnak érezte, hogy a korábbi indíttatása mára megváltozott.

Mint sok törzsnél, egy férfias próbatételnek éreztem akkoriban, hogy átszúrtam magamat mindenhol, ahol tudtam. A fájdalomtűréssel játszottam, meg azzal, hogy meg tudom-e magamnak csinálni

A műsor azonban nemcsak új szerepeket, hanem mélyebb önismereti utat is hozott számára. A verseny intenzív ritmusa, a folyamatos megmérettetés és az idegek próbára tétele egyre inkább visszavezeti őt régi, igazi énjéhez.

Végre visszatérek önmagamhoz a szerepek által. Elkezdek visszaterelődni az igazi valóságomba, ami az éneklés és a zene, a laza reggae stílus, s az ahhoz tartozó életforma. A műsor formál vissza ebből a kőkemény bokszoló imidzsből – ami egy ideje a valóságom volt

Részletek a Bors cikkében!