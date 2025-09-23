„Gyerekkoromban sok bántást kaptam”– Feng Ya Ou Ferenc elárulta: ilyen volt számára felnőni Magyarországon

A beszélgetés különlegessége, hogy Feng Ya Ou most először részletesebben mesélt gyerekkori élményeiről, a vegyes származásból adódó nehézségekről és arról, hogyan formálta mindez az apasághoz való hozzáállását. Emellett bepillantást engedett a kínai kultúra sajátosságaiba és abba, miként igyekszik a magyar és a kínai mentalitás értékeit egyesíteni a családi életben.

Feng Ya Ou Békefi Viki oldalán talált rá a szerelemre (Fotó: Mediaworks archív)

Feng Ya Ou bántások sorát szenvedte el

Feng Ya Ou Ferenc, Békefi Viki férjének története messziről indul: édesapja még a rendszerváltás előtt érkezett Magyarországra, amikor esztergályosként kezdett dolgozni. Bár eredetileg csak átmenetinek indult a tartózkodása, végül itt alapított családot. Így született meg Feng, aki már Magyarországon nőtt fel. Bár a kínai nyelvet soha nem tanulta meg, három hónapja elkezdte gyakorolni, és úgy érzi, könnyen megy neki, mert gyerekként sokat hallotta otthon.

A Palikék Világa podcastban őszintén beszélt arról is, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenéznie félig magyar, félig kínai gyermekként. Elmondása szerint rendszeresen érték bántások és rosszindulatú megjegyzések az iskolában, amit igyekezett humorral és kitartással kezelni. Testvérében azonban mélyebb nyomot hagytak ezek a sérelmek, és a mai napig küzd velük. Feng úgy érzi, akkoriban nem tudott eléggé a védelmére kelni, noha bátyként próbálta megóvni.

Természetesen, gyerekkoromban sok bántást kaptam, amivel meg kellett birkózni. Én szerencsére olyan voltam, hogy mindig túl tudtam rajta lendülni. Se én, se senki más nem tudja megváltoztatni a származását és én büszke is voltam rá. Az öcsémnek kevésbé sikerült jól kezelnie a bántásokat, több olyan esete volt, amiket a mai napig visel és emészt

Békefi Viki párja a beszélgetés során kitért arra is, hogy mennyire más a keleti és a nyugati mentalitás.

Nincsen nyavajgás, nincsen hibáztatás, nincsenek kiskapuk. Egy dolog van: az élet, a család, és mindent ennek rendelünk alá. És persze a munka, amit a híres kínai munkamorál is képvisel

– fogalmazott.

A Sztárban Sztár leszek műsor hozta meg számukra az igazi áttörét – több értelemben is (Fotó: KUNOS ATTILA)

A magyar és ázsiai kultúra bölcsőjében

Szóba került a gasztronómia is: Feng szerint a hazai kínai éttermek kínálata némileg eltér az eredetitől, mert a magyar ízléshez igazodik, mégis jobb éttermekben bőven van hasonlóság a két konyha között.

Ma már apaként más szemmel látja a múlt eseményeit. Kislányát, Feng Mei Lizát – akinek neve szépet és szilvavirágot jelent – szigorúan, de szeretettel neveli.

Lehet, hogy néha kicsit túlzónak tűnök, de ezt a származásomra vezetem vissza. Apám nagy tisztelettel és szigorral nevelt, és én is igyekszem következetes lenni

– vallotta.

A podcastban szó esett arról is, mennyire nehéz vagy éppen könnyű az ázsiaiaknak megkülönböztetni a kaukázusi arcokat, és fordítva. Feng úgy érzi, mivel Magyarországon nőtt fel, az európai vonásokat könnyebben felismeri, de tény, hogy ő egyszerűbben meg tudja különböztetni az ázsiai arcvonásokat, karakteriszikát.

Feng Ya Ou és Békefi Viktória közös története a szerelemről és a szárnyalásról szól. Békefi Viki kislánya szimbolizálja a két kultúra találkozását, ahol a magyar gyökerek és a kínai hagyományok harmóniában élnek. A házaspár úgy érzi, mindketten sokat tanulnak egymástól, és közös céljuk, hogy gyerekük egy szeretetteljes, kiegyensúlyozott világban nőjön fel.

A podcast bepillantást engedett abba, hogy milyen kihívásokkal jár vegyes származásúként élni Magyarországon, ugyanakkor azt is megmutatta, hogy a kitartás, a családi összetartás és a kölcsönös tisztelet mennyire fontos értékek, amiben Feng Ya Ou gyereke is felnőhet.