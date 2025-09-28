Sztárban Sztár: Vastag Csaba szerint egy rossz mozdulattal minden eldőlhet

Vastag Csaba már javában készül a vasárnapi show-műsorra, ahol ezen a héten kifejezetten nagy kihívással kell szembenéznie. A Sztárban Sztár All Stars színpadán Szécsi Pál bőrébe bújik majd az énekes, a felkészülési időszakról pedig lapunknak adott interjújában vallott.
Vastag Csaba legutóbb Charlie ikonikus dalát vitte színpadra, ezen a héten pedig Szécsi Pál bőrébe bújik majd a Sztárban Sztár All Stars 2025-ben. Az énekes szerint már maga a felkészülés is igazi időutazás, ezt a korszakot megidézni azonban más tekintetben is kemény próbatétel.
Az énekes a Metropolnak adott interjújában elmesélte, számára miért különleges feladat Szécsi Pál művét előadni:
Próbálok visszautazni az időben ezen a héten, mert nagyon szeretem ennek a korszaknak az értékeit. A 60-as, 70-es évek a két kedvenc évtizedem, szívesen élnék ebben a korban. Valahogy minden olyan minőségi: szépek a dalok, jók a hangszerelések, az emberi kapcsolatok pedig mélyek. Akkoriban még sokkal lassabb volt minden, nem volt ilyen felgyorsult a világ, ezért sokkal nyugodtabbak, átgondoltabbak voltak a mindennapok
– kezdi Csaba, majd hozzáteszi: a produkcióra való felkészülés pikantériáját talán éppen az adja, hogy a mai koncertek mozgékonyabbak, interaktívabbak, Szécsi Pál pedig leginkább egy helyben állt a színpadon.
Ő színpadon tulajdonképpen nem mozgott semmit. Előtte volt egy mikrofon és az arcjátékával fejezte ki az érzelmeit. El tudom képzelni, hogy ebben a korban egy nagy mozdulat is lázadásnak számított volna. Bár Charlie sem ugrálós karakter, neki azért vannak ikonikus mozdulatai, ezeket bele is tettem a produkcióba. A régi nagy magyar dalokat és előadókat megidézni óriási megtiszteltetés, viszont nagy felelősséggel is jár, hiszen mindenki ismeri őket, tudja fejből a dalszövegeiket, az előadó hanghordozását és az egész habitusát. Szécsi Pálról ráadásul kevés videóanyag áll rendelkezésre, amiből táplálkozni lehet, hogy milyen volt ő valójában
– tette hozzá Vastag Csaba, aki ugyanakkor hangsúlyozta, mennyire közel áll a szívéhez, hogy 60 évvel ezelőtt még egy elképesztően udvarias, tisztelettudó világ volt, ahol a protokollok betartása és az etikettek ismerete alapértéknek számítottak.
Csaba szerint ez a műsor tulajdonképpen mindenki számára egy verseny önmagával. „Elsősorban az a célom, hogy minden adásban próbáljam beletenni a produkcióba a tőlem telhető maximumot és önmagamnál legyek mindig egy kicsivel jobb. Itt mindenki profi szakmabeli és a »legjobb utánzónak« lenni inkább egy hozzáadott pluszképesség, de nem befolyásolja a karrierünket. Senki nem várja tőlünk, hogy mostantól más előadók legyünk a színpadon. A legutóbbi koncerten poénból előadtam Charlie dalát újra, a közönség pedig imádta, de hosszú távon ez nyilván nem cél.”
Most vasárnap a második hétről továbbjutó nyolc énekes két csoportban mérkőzik meg egymással a továbbjutásért, hogy kiderüljön, kik azok, akik ott lesznek a top 12-ben, és ki az a két előadó, akitől búcsúznunk kell. Szandi Jon Bon Jovi, Péterffy Lili Lelle Palya Bea, Halastyák Fanni Amy Winehouse, Janicsák Veca LP, Horváth Tamás Axl Rose (Guns ’N’ Roses), Vastag Csaba Szécsi Pál, Varga Viktor Lenny Kravitz, míg Mészáros Árpád Zsolt Csipa (Hooligans) bőrébe bújva igyekszik majd meggyőzni a nézőket és a zsűrit.
