Sztárban Sztár: Vastag Csaba szerint egy rossz mozdulattal minden eldőlhet

Vastag Csaba legutóbb Charlie ikonikus dalát vitte színpadra, ezen a héten pedig Szécsi Pál bőrébe bújik majd a Sztárban Sztár All Stars 2025-ben. Az énekes szerint már maga a felkészülés is igazi időutazás, ezt a korszakot megidézni azonban más tekintetben is kemény próbatétel.

Sztárban Sztár 2025: Vastag Csaba ezúttal Szécsi Pál bőrébe bújik Fotó: Szabolcs László

Vastag Csaba: „Ebben a korban sok minden lázadásnak számított”

Az énekes a Metropolnak adott interjújában elmesélte, számára miért különleges feladat Szécsi Pál művét előadni:

Próbálok visszautazni az időben ezen a héten, mert nagyon szeretem ennek a korszaknak az értékeit. A 60-as, 70-es évek a két kedvenc évtizedem, szívesen élnék ebben a korban. Valahogy minden olyan minőségi: szépek a dalok, jók a hangszerelések, az emberi kapcsolatok pedig mélyek. Akkoriban még sokkal lassabb volt minden, nem volt ilyen felgyorsult a világ, ezért sokkal nyugodtabbak, átgondoltabbak voltak a mindennapok

– kezdi Csaba, majd hozzáteszi: a produkcióra való felkészülés pikantériáját talán éppen az adja, hogy a mai koncertek mozgékonyabbak, interaktívabbak, Szécsi Pál pedig leginkább egy helyben állt a színpadon.

Ő színpadon tulajdonképpen nem mozgott semmit. Előtte volt egy mikrofon és az arcjátékával fejezte ki az érzelmeit. El tudom képzelni, hogy ebben a korban egy nagy mozdulat is lázadásnak számított volna. Bár Charlie sem ugrálós karakter, neki azért vannak ikonikus mozdulatai, ezeket bele is tettem a produkcióba. A régi nagy magyar dalokat és előadókat megidézni óriási megtiszteltetés, viszont nagy felelősséggel is jár, hiszen mindenki ismeri őket, tudja fejből a dalszövegeiket, az előadó hanghordozását és az egész habitusát. Szécsi Pálról ráadásul kevés videóanyag áll rendelkezésre, amiből táplálkozni lehet, hogy milyen volt ő valójában

– tette hozzá Vastag Csaba, aki ugyanakkor hangsúlyozta, mennyire közel áll a szívéhez, hogy 60 évvel ezelőtt még egy elképesztően udvarias, tisztelettudó világ volt, ahol a protokollok betartása és az etikettek ismerete alapértéknek számítottak.

S hogy milyen elvárásai vannak a Sztárban Sztárral kapcsolatban?

Csaba szerint ez a műsor tulajdonképpen mindenki számára egy verseny önmagával. „Elsősorban az a célom, hogy minden adásban próbáljam beletenni a produkcióba a tőlem telhető maximumot és önmagamnál legyek mindig egy kicsivel jobb. Itt mindenki profi szakmabeli és a »legjobb utánzónak« lenni inkább egy hozzáadott pluszképesség, de nem befolyásolja a karrierünket. Senki nem várja tőlünk, hogy mostantól más előadók legyünk a színpadon. A legutóbbi koncerten poénból előadtam Charlie dalát újra, a közönség pedig imádta, de hosszú távon ez nyilván nem cél.”