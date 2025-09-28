Hoppá, mit szúrtak ki! Horváth Tamás lábait nézte mindenki

Az énekes újabb kihívás elé áll a Sztárban Sztár All Stars színpadán. Horváth Tamás ezúttal Axl Rose bőrébe bújt, és bevallotta, minden energiáját a sikerért áldozza fel. Felesége is aggódik érte, nehogy túlerőltesse a hangját.

Horváth Tamás / Fotó: Metropol

Az énekes elárulta, hogy bár régóta kedveli a ’80-as évek klasszikus rockzenéjét, előadóként távol áll tőle ez a stílus. „Axl Rose hangja szinte utánozhatatlan, de épp ezért nagy kihívás számomra” – mondta. Hozzátette: szerinte ebben a műsorban akkor lehet igazán emlékezeteset alkotni, ha az ember teljesen új oldalát mutatja meg.

A produkció nem is hozott neki szerencsét, ugyanis a kiesőzónába került, így még egy produkciót elő kellett adni, hogy meggyőzze a zsűrit és a közönséget, hogy neki még van dolga a műsorban. Horváth Tomi a Guns and Roses frontemberének a bőrébe bújt, bár produkciójáról talán kevesebb szó esett, mint a lábairól és arról, hogy miket mesél az éjszakáiról…

Íme Horváth Tamás produkciója: