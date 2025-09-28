Durva mit vállalt be Varga Viktor, ez egy életre meglátszik majd

Szeptember 28-án, vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars vetélkedő műsora. Immár a negyedik élőshow megy. Varga Viktor ezúttal nem más bőrébe bújt, mint Lenny Kravitz.

varga viktor / Fotó: Tv2

Amerikai énekes-dalszerző pedig egy különleges testékszert visel magán, amit a teljes átlényegülés érdekében Varga Viktor is magán fog hordozni egy életen át, szóval bátran kijelenthető, hogy semmi sem jelent lehetetlent a számára. Mint az interjúban elmondta: mindig is kíváncsi volt, hogy milyen érzés lehet a mellpiercing, ezért egy produkció kedvéért ezt is bevállalta.

Íme a bevállalós Varga Viktor:



