Durva mit vállalt be Varga Viktor, ez egy életre meglátszik majd

A Sztárban Sztár miatt vállalta be ezt az énekes. Durva átalakuláson ment át Varga Viktor.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 21:08
Varga Viktor Lenny Kravitz Sztárban Sztár All Stars mellpiercing

Szeptember 28-án, vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars vetélkedő műsora. Immár a negyedik élőshow megy.  Varga Viktor ezúttal nem más bőrébe bújt, mint Lenny Kravitz. 

varga viktor
varga viktor / Fotó: Tv2

Amerikai énekes-dalszerző pedig egy különleges testékszert visel magán, amit a teljes átlényegülés érdekében Varga Viktor is magán fog hordozni egy életen át, szóval bátran kijelenthető, hogy semmi sem jelent lehetetlent a számára. Mint az interjúban elmondta: mindig is kíváncsi volt, hogy milyen érzés lehet a mellpiercing, ezért egy produkció kedvéért ezt is bevállalta. 

Íme a bevállalós Varga Viktor: 


 

