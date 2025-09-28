Halastyák Fanni könnyeivel küzdve megnyílt: „Legbelül haldokoltam”

Szeptember 28-án, vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars vetélkedő műsora. Immár a negyedik élőshow megy, amikor is csapatokba szerveződve mérkőznek meg a hírességek. Halastyák Fanni Amy Winehouse bőrébe bújva adta elő az egyik nagy slágerét.

Halastyák Fanni / Fotó: TV2

Fanni elmondása szerint rettenetesen mély időszakai voltak, nagyon kemény meló volt, hogy megszeresse önmagát, miközben legbelül haldokolt.

„Pár évvel ezelőtt, ha ez a kezembe kerül akkor azt mondom, hogy Úr Isten. Igazából nem lesz olyan nehéz dolgod Fanni csak magadat kell adnod. De most már nem így gondolom. ”

„Voltak nagyon. Én nagyon-nagyon megéltem a mély dolgokat. Nagyon céltudatos határozott ember voltam, ilyen 18-19 éves koromig. Ott jött egy törés az életemben. Egy olyan trauma, amit nem tudtam feldolgozni. És elkezdtem saját magamat elhagyni. Már csak a külsős dolgokat mutattam, hogy én ilyen erős vagyok, olyan erős vagyok, ilyen határozott. Közben belülről haldokoltam folyamatosan” – vallotta be kamerák kérésztüzében Halastyák Fanni, akinek Amy Winehouse dala tényleg fontos.



