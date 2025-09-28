Halastyák Fanni könnyeivel küzdve megnyílt: „Legbelül haldokoltam”

Nemazalány váratlanul megnyílt. Halastyák Fanni elárulta mikor került mélypontra.
Szeptember 28-án, vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars vetélkedő műsora. Immár a negyedik élőshow megy, amikor is csapatokba szerveződve mérkőznek meg a hírességek. Halastyák Fanni Amy Winehouse bőrébe bújva adta elő az egyik nagy slágerét.
Fanni elmondása szerint rettenetesen mély időszakai voltak, nagyon kemény meló volt, hogy megszeresse önmagát, miközben legbelül haldokolt.
„Pár évvel ezelőtt, ha ez a kezembe kerül akkor azt mondom, hogy Úr Isten. Igazából nem lesz olyan nehéz dolgod Fanni csak magadat kell adnod. De most már nem így gondolom. ”
„Voltak nagyon. Én nagyon-nagyon megéltem a mély dolgokat. Nagyon céltudatos határozott ember voltam, ilyen 18-19 éves koromig. Ott jött egy törés az életemben. Egy olyan trauma, amit nem tudtam feldolgozni. És elkezdtem saját magamat elhagyni. Már csak a külsős dolgokat mutattam, hogy én ilyen erős vagyok, olyan erős vagyok, ilyen határozott. Közben belülről haldokoltam folyamatosan” – vallotta be kamerák kérésztüzében Halastyák Fanni, akinek Amy Winehouse dala tényleg fontos.
