RETRO RÁDIÓ

Halastyák Fanni könnyeivel küzdve megnyílt: „Legbelül haldokoltam”

Nemazalány váratlanul megnyílt. Halastyák Fanni elárulta mikor került mélypontra.

Megosztás
Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.09.28. 21:40
Halastyák Fanni Sztárban Sztár All Stars Amy Winehouse

Szeptember 28-án, vasárnap folytatódott a Sztárban Sztár All Stars vetélkedő műsora. Immár a negyedik élőshow megy, amikor is csapatokba szerveződve mérkőznek meg a hírességek. Halastyák Fanni Amy Winehouse bőrébe bújva adta elő az egyik nagy slágerét. 

halastyák fanni
Halastyák Fanni / Fotó: TV2 

Fanni elmondása szerint rettenetesen mély időszakai voltak, nagyon kemény meló volt, hogy megszeresse önmagát, miközben legbelül haldokolt.

„Pár évvel ezelőtt, ha ez a kezembe kerül akkor azt mondom, hogy Úr Isten. Igazából nem lesz olyan nehéz dolgod Fanni csak magadat kell adnod. De most már nem így gondolom. ”

„Voltak nagyon. Én nagyon-nagyon megéltem a mély dolgokat. Nagyon céltudatos határozott ember voltam, ilyen 18-19 éves koromig. Ott jött egy törés az életemben. Egy olyan trauma, amit nem tudtam feldolgozni. És elkezdtem saját magamat elhagyni. Már csak a külsős dolgokat mutattam, hogy én ilyen erős vagyok, olyan erős vagyok, ilyen határozott. Közben belülről haldokoltam folyamatosan” – vallotta be kamerák kérésztüzében Halastyák Fanni, akinek Amy Winehouse dala tényleg fontos.

Íme Halastyák Fanni vallomása:


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu