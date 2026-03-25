„Azt hittem, csak másnapos vagyok, de majdnem levágták a lábaimat!” – Lara a halál torkából tért vissza a buli után

A 22 éves drámaszakos hallgató, Lara Drew élete egyik pillanatról a másikra vált rémálommá. A fiatal lány éppen egy családi temetésre utazott szüleivel, amikor rosszul lett. Akkor még mindenki azt hitte, csak a kimerültség és az egyetemi bulik utáni menetrendszerű gólyainfluenza kínozza. Lara lüktető fejfájásra panaszkodott, amire bekapott egy paracetamolt, remélve, hogy kialussza a bajt. Másnap reggel azonban már az elviselhetetlen fájdalomtól és fényérzékenységtől ordítva ébredt. A fiatal lány agyhártyagyulladást kapott.

Lara azt hitte, csak egy egyszerű megfázás gyötri, de a gyilkos agyhártyagyulladás majdnem a lábaiba és az életébe került Fotó: Wavebreak Media LTD / Freepik

Három napot töltött mesterséges altatásban az agyhártyagyulladás miatt

A helyzet percek alatt eszkalálódott: a lánynak rohamai lettek, hányni kezdett, és elvesztette a kapcsolatot a külvilággal. Szülei azonnal kórházba siettek vele, ahol az orvosok sokkoló diagnózist közöltek: sztreptokokkusz okozta agyhártyagyulladás.

Nem emlékszem semmire, de anyukám teljesen összeomlott. Elmondták, hogy rángatóztam, rugdostam őt, miközben próbált megnyugtatni. Aztán teljesen elernyedtem, a szemeim fennakadtak, élettelen voltam

– emlékezett vissza a lány a szülei elmondása alapján.

Lara három napot töltött mesterséges altatásban. Az orvosok később elárulták a szülőknek: ha fél órával később érnek be a kórházba, a lány már nem élne.

Majdnem elveszítette a lábait

A fertőzés olyan súlyos volt, hogy Lara lábai veszélybe kerültek. A baktérium okozta agyhártyagyulladás ugyanis gyakran vezet vérmérgezéshez és szövetelhaláshoz.

Táncosnő vagyok, ha elveszítem a lábaimat, végem van. A dupla piruettektől eljutottam oda, hogy állni sem tudtam. Félelmetes volt

– mondta Lara, akinek a felépülés után újra meg kellett tanulnia járni.

Ne kockáztass, az életedbe kerülhet!

Bár a lány tíz nap után elhagyhatta a kórházat, a felépülése hosszú hónapokig tartott. Ma már pilates-oktatóként dolgozik, és küldetésének tekinti, hogy figyelmeztesse a fiatalokat: ne vegyék félvállról a tüneteket.

Ne kockáztassatok! Ha rosszul érzed magad, ne várj! Figyeljetek a szeretteitekre, mert ezzel megmenthetitek az életüket

– üzente Lara a Mirror cikkében.