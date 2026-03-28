Egyensúlyvesztéssel kezdődött, végzetes agydaganatban szenvedett egy fiatal

James Mann, a 21 éves rendőr 2025 júniusában tért haza egy görögországi nyaralásról, ezt követően pedig egyensúlyproblémákat kezdett tapasztalni. Háziorvosa kezdetben megnyugtatta, és úgy vélte, hogy a panaszokat a belső fülben elmozdult kristályok okozzák, de valójában végzetes agydaganat okozta a tüneteket.

A háziorvos hetekig nem vette komolyan az agydaganat tüneteit

Mivel állapota nem javult, augusztusban szédülést (vertigót) diagnosztizáltak nála. Szeptemberben ismét felkereste orvosát a súlyosbodó tünetek miatt, ám ekkor is ugyanazt a diagnózist kapta. Az ezt követő hetekben állapota tovább romlott, egyre erősebb szédülést, hányingert és hányást tapasztalt, és már járni is nehezen tudott anélkül, hogy a falakba vagy bútorokba kapaszkodott volna az egyensúlya megtartásához.

Egy vizsgálat során az orvos tájékoztatta Jamest és édesanyját, hogy elváltozást találtak az agyában, ami komoly aggodalomra ad okot. Ezt követően sürgősen a kórház neurológiai osztályára utalták, ahol életmentő beavatkozást hajtottak végre, hogy csökkentsék a koponyájában kialakult, életveszélyes nyomást.

December 17-én újabb műtéten esett át, amely során a daganat körülbelül 70%-át tudták eltávolítani. A beavatkozást követően James fertőzést kapott, ami jelentősen lassította a felépülését az orvosok várakozásaihoz képest.

Az angol fiatal egy negyedik stádiumú agydaganatban szenvedett, ezért később két további műtéten esett át. Sajnos a fiatal rohamot kapott, és mesterséges kómába helyezték. Öt napnyi életben tartó készülék használata után James felébredt.

Az orvosok ezután tudatták a tragikus hírt, a daganat teljes egészében visszanőtt onnan, ahol a 70%-át eltávolították. Három és fél-négy hét leforgása alatt a daganat teljesen visszanőtt, és úgy nézett ki, mintha az agy más részeire is átterjedt volna. James állapota gyorsan romlott, és hirtelen azt mondták nekik, hogy kevesebb mint 24 órája van hátra. James kilenc órával később meghalt, családja körében - írja a Mirror.