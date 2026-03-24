Tragédia: meghalt a kórházban a hétvégén összeesett focista

Elhunyt Santiago Castrillon focista, miután összeesett csapata hétvégi mérkőzésén. Az orvosok hiába tettek meg mindent, a 18 éves tehetség szervezete feladta a harcot.

Santiago Castrillon focista elhunyt

Santiago Castrillon Kolumbia második legsikeresebb klubjának, a Millonarios FC-nek a fiatal reménysége volt. Szombaton az U20-as csapat színeiben lépett pályára a rivális Independiente Santa Fe ellen, amikor hirtelen összeesett. A csapatorvosok azonnal a segítségére siettek, majd mentővel kórházba szállították, ahol az intenzív osztályra került. Az életéért folytatott küzdelmet azonban elvesztette.

Az orvosok erőfeszítései ellenére Santiago vasárnap családja körében elhunyt. Ma megáll a futball, a szív összetört. Ma fájdalom kerít hatalmába minket, tehetetlenséggel és szomorúsággal tölt el minket. Mély fájdalommal búcsúzunk 10-es számú játékosunktól, csapattársunktól, barátunktól

– idézi a bogotai székhelyű klub közleményét a Daily Star.