Öt órát volt klinikai halott a férfi, mielőtt visszahozták az életbe

Elképesztő bravúrt hajtottak végre az orvosok. Így térhetett vissza az életbe a klinikai halott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 21:00
Egy férfit, akit Szibéria távoli vadonjában klinikai halottnak nyilvánítottak, visszahoztak az életbe, miután több mint öt órán át eszméletlenül feküdt a fagyban. Az orvosok ezt a rendkívüli esetet annak bizonyítékaként emlegetik, miként segíthet a hideg az élet megőrzésében.

Öt órán át volt klinikai halott egy férfi

A férfi, akinek a nevét nem hozták nyilvánosságra, állítólag vodkázás után elájult egy padon Mirnyben, Jakutia területén. Ez a Föld leghidegebb lakott régiója, itt a hőmérséklet körülbelül -20 °C-ra is zuhanhat.

Az elájult férfit járókelők találták meg, akik azonnal értesítették a mentőket. A kiérkező egészségügyi szakemberek nem érzékelték a férfi szívverését, nem volt vérnyomása, a rákapcsolt elektrokardiogram is egyenes vonalat mutatott: mindezek a klinikai halál jelei.

Ám ahelyett, hogy halottnak nyilvánították volna, az orvosok egy komplex újraélesztésbe kezdtek, egy speciális, az északi sarkvidéki körülményekhez igazított felmelegítési technikát alkalmazva. A kórházba érve, Dmitry Bosikov aneszteziológus felügyelte a négyórás, aprólékos eljárást, amelynek célja az volt, hogy a férfi testhőmérsékletét 24 °C-ról 34 °C-ra emeljék.

„A felmelegítési módszer fokozatos felengedésen alapul, amely nem vezet a legkisebb erek károsodásához, mivel a mikrovaszkuláris hálózat károsodása szívrohamot, agyödémát, veseelégtelenséget és halált okozhat” – áll a kórház közleményében.

Összesen öt óra és 34 percbe telt, mire az orvosi személyzet bejelentette, hogy a férfi visszatért az életbe. A katasztrofális szervkárosodástól való kezdeti félelmek gyorsan eloszlottak, amikor a beteg 24 órányi mesterséges kómában töltött idő után felébredt. Veséi normálisan működtek, és egyetlen kritikus szerv sem szenvedett károsodást. Meglepő módon mindössze öt nappal később a megmentett férfi a saját lábán sétált ki a kórházból.

Az orvosi szakértők szerint ez az eset rávilágít egy kevésbé ismert tényre: a súlyos hipotermia miatt a betegeket néha még jóval azután is újra lehet éleszteni, hogy látszólag már elhunytak. A rendkívüli hideg lelassíthatja a szervezet oxigénigényét, így hatékonyan védi az agyat és a létfontosságú szerveket, de csak akkor, ha a betegeket gondosan kezelik és fokozatosan melegítik fel.

A kórház a férfi túlélését a mentők összehangolt erőfeszítéseinek és speciális felmelegítési eljárásának tulajdonította – számolt be róla a Daily Star.

 

