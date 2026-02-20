Szörnyű tragédia! Halálra fagyott a hegyekben, miközben hűséges kutyája nem mozdult mellőle

Kutyájával az oldalán halálra fagyott a 21 éves fiatal nő – közölte a DailyStar. Brianna Mohr hipotermiában halt meg az Adirondack-hegységben, miután segítséget kért. A mentők hat órán át keresték, mire rátaláltak, a kutyája azonban túlélte.

A hegyekben találtak rá - Halálra fagyott a fiatal nő

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 21 éves gyönyörű nő a hegyi ösvényen sétált, amikor bajba került. Hűséges kutyája végig mellette maradt, de annak ellenére is halálra fagyott, hogy sikerült segítséget hívnia.

Brianna Mohr szenvedélyesen imádott túrázni szeretett kutyájával. Gyakran látogatott el elszigetelt helyekre is. Február 12-én azonban végzetes túrára indult. A nő megcsúszhatott túrázás közben és emiatt nem tudta tovább folytatni útját. A balesetet követően felhívta a segélyszolgálatokat, de a mentőcsapatoknak hat órába telt, mire rátaláltak. Addigra ugyanis hipotermiában életét vesztette.

A Mount Marcy környékén aznap a hőmérséklet -22 °C és -6 °C között mozgott.

A mentőcsapatok kétségbeesetten kutatták át a csúcsot hómobilokkal, miközben a rendőrség helikopterrel szállt fel, hogy megtalálják Briannát. Sajnos a felhőzet megakadályozta, hogy a rendőrök a levegőből észrevegyék őt és mire a mentők rátaláltak, már túl késő volt – a kegyetlen körülményeket egyedül a kutyája élte túl.

Brianna összetört édesanyja, Stephanie West Valentin-napon egy fotóval emlékezett meg lányáról.

Teljesen összetörtem és elvesztem

– írta.

Brianna szenvedélyes természetjáró volt, akinek közösségi oldalai Amerika legkeményebb vadregényes tájain tett kalandjait mutatták be.

Hétfőn Brianna bátyja, Ryan is megrendítő búcsút tett közzé:

Te voltál a legjobb barát és testvér, akit csak kívánhattam

– írta.

A New York állami rendőrség közleményt adott ki: