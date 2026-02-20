Felpezsdül a légkör: A Kos Hold hirtelen népszerűséget hoz ezeknek a csillagjegyeknek

Ez a két csillagállás csupa pozitív hatásokat mutat a csillagjegyek életében. Nézzük mit ír pontosan a horoszkóp!

A retrográd Jupiter uralta horoszkóp felnyitja a szemet. Fotó: Freepik

A horoszkópot a lendületes Kos Hold irányítja

Kos

A Kos jegyében van a Hold, ami önnek jó hír. Lendület és gyors tempó jellemzi ezt a napot, és olyan kihívások várják, amelyekben örömét leli. Azon is meglepődhet majd, mekkora a „jövés-menés” az életében. Többen keresik, hívják.

Bika

Felbolydulnak ön körül a dolgok, és mindenki kapkodni kezd, és rohanni. Nem kell felvennie a ritmusukat, sőt épp ellenkezőleg, ön az, aki nyugtató hatással lehet mindenkire. A párjának különösen jól esik most a közelsége.

Ikrek

Pénteken izgalmas találkozásokban lehet része. Persze csak akkor, ha kellően nyitott és figyelmes, és észre is veszi, hogy közeledni próbál önhöz valaki. A munkában is igazán gyümölcsöző kapcsolatokat köthet.

Rák

Uralkodó bolygója, a Hold ma egész nap a Kosban van, és ez felpezsdíti ön körül a légkört. Nem győzi felkapkodni a telefont, olvasni az üzeneteket. A munkahelyén is mindenki önt keresi a megoldandó feladatokkal. Miért is ne élvezhetné ki a népszerűséget?

Oroszlán

A Kos Hold nagyon kedvez önnek, de túlzásba is eshet, főleg, ha valaki nagyon „húzogatja a bajszát”. Nem biztos, hogy most gátat tud szabni az indulatainak. Próbáljon meg egy kicsit megfontoltabban kommunikálni.

Szűz

Jó lehetőségeket jeleznek a bolygók. Kérdés persze, hogy mer-e élni a változtatás, az újdonság lehetőségével. Ha elhárítja az esélyt az újításra, akkor minden így is marad. A napi horoszkóp szerint pedig jó lenne most bátran belevágni!

Mérleg

A hangulata a széljárással együtt ingadozik, ám azt is észreveheti majd, hogy minél pozitívabbra hangolja magát, annál kedvezőbben alakulnak az események is. Most kötelező a pozitív gondolkodás!

Skorpió

Hajlamos lehet elrejteni az érzéseit, és utólag magában mérgelődni. Ma viszont fordul a kocka: kiáll magáért, és a konkrét helyzetben megvédi az igazát. Délután váratlan, de annál kellemesebb meglepetésben lehet része.

Nyilas

Pénteken felmerülhet egy probléma, amit nem tud azonnal megoldani, és most türelmetlen hangulatban van, így ez nagyon dühítheti. Ha eltávolodik kicsit a gondtól, az egészen más perspektívába kerül. Talán még az is kiderül, hogy nincs is semmi megoldani való.

Bak