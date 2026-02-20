Felpezsdül a légkör: A Kos Hold hirtelen népszerűséget hoz ezeknek a csillagjegyeknek
Felbolydulnak körülöttük az események. A Kos Hold és a retrográd mozgású Jupiter uralja a pénteki horoszkópot.
Ez a két csillagállás csupa pozitív hatásokat mutat a csillagjegyek életében. Nézzük mit ír pontosan a horoszkóp!
A horoszkópot a lendületes Kos Hold irányítja
Kos
A Kos jegyében van a Hold, ami önnek jó hír. Lendület és gyors tempó jellemzi ezt a napot, és olyan kihívások várják, amelyekben örömét leli. Azon is meglepődhet majd, mekkora a „jövés-menés” az életében. Többen keresik, hívják.
Bika
Felbolydulnak ön körül a dolgok, és mindenki kapkodni kezd, és rohanni. Nem kell felvennie a ritmusukat, sőt épp ellenkezőleg, ön az, aki nyugtató hatással lehet mindenkire. A párjának különösen jól esik most a közelsége.
Ikrek
Pénteken izgalmas találkozásokban lehet része. Persze csak akkor, ha kellően nyitott és figyelmes, és észre is veszi, hogy közeledni próbál önhöz valaki. A munkában is igazán gyümölcsöző kapcsolatokat köthet.
Rák
Uralkodó bolygója, a Hold ma egész nap a Kosban van, és ez felpezsdíti ön körül a légkört. Nem győzi felkapkodni a telefont, olvasni az üzeneteket. A munkahelyén is mindenki önt keresi a megoldandó feladatokkal. Miért is ne élvezhetné ki a népszerűséget?
Oroszlán
A Kos Hold nagyon kedvez önnek, de túlzásba is eshet, főleg, ha valaki nagyon „húzogatja a bajszát”. Nem biztos, hogy most gátat tud szabni az indulatainak. Próbáljon meg egy kicsit megfontoltabban kommunikálni.
Szűz
Jó lehetőségeket jeleznek a bolygók. Kérdés persze, hogy mer-e élni a változtatás, az újdonság lehetőségével. Ha elhárítja az esélyt az újításra, akkor minden így is marad. A napi horoszkóp szerint pedig jó lenne most bátran belevágni!
Mérleg
A hangulata a széljárással együtt ingadozik, ám azt is észreveheti majd, hogy minél pozitívabbra hangolja magát, annál kedvezőbben alakulnak az események is. Most kötelező a pozitív gondolkodás!
Skorpió
Hajlamos lehet elrejteni az érzéseit, és utólag magában mérgelődni. Ma viszont fordul a kocka: kiáll magáért, és a konkrét helyzetben megvédi az igazát. Délután váratlan, de annál kellemesebb meglepetésben lehet része.
Nyilas
Pénteken felmerülhet egy probléma, amit nem tud azonnal megoldani, és most türelmetlen hangulatban van, így ez nagyon dühítheti. Ha eltávolodik kicsit a gondtól, az egészen más perspektívába kerül. Talán még az is kiderül, hogy nincs is semmi megoldani való.
Bak
Lehet valaki a környezetében, aki mintha mindig ugyanazt hajtogatná. Ez már kellőképpen idegesítheti, de mégis érdemes lehet jobban figyelnie rá. Ha pedig megérti, amit a másik mond, csak nem ért egyet vele, akkor mondja meg neki az igazságot!
Vízöntő
Pénteken egyszerre lehet fáradt és pörgős… ami nem egy jó állapot. Kicsit mintha menekülne valami elől, holott ez nem jó taktika. Nézzen szembe a témával, küzdjön meg vele, és zárja le! Este pedig kapcsolódjon ki egy kicsit.
Halak
A retrográd Jupiter komoly esélyeket jelez önnek péntekre, vagy a következő napokra, hogy most helyükre kerüljenek bizonyos puzzle-darabkák, amelyeket a múltban nem tudott megoldani. Értékes felismerései lehetnek mintegy a semmiből, váratlanul.
