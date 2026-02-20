Hóhelyzet: 16 busz szenvedett balesetet - Fotó

A péntek reggeli óráktól egyre romló időjárás miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés az ország nyugati felében. A Mávinform szerint azoknak, akiknek nem létfontosságú az utazás, érdemes elhalasztani az indulást, különösen Vas vármegyében, Zala vármegye északi részén, Veszprém nyugati térségeiben, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye több pontján – írta az MTI.

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet a hó miatt. Fotó: MÁV Csoport facebook oldala

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére) – írja a Máv-csoport Facebook oldala.

Fotó: MÁV Csoport facebook oldala