Hóhelyzet: 16 busz szenvedett balesetet - Fotó
Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet.
A péntek reggeli óráktól egyre romló időjárás miatt gyakorlatilag megbénult a közlekedés az ország nyugati felében. A Mávinform szerint azoknak, akiknek nem létfontosságú az utazás, érdemes elhalasztani az indulást, különösen Vas vármegyében, Zala vármegye északi részén, Veszprém nyugati térségeiben, valamint Győr-Moson-Sopron vármegye több pontján – írta az MTI.
Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére) – írja a Máv-csoport Facebook oldala.
A legfrissebb jelentések szerint nem kevesebb, mint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott. A legsúlyosabb balesetet a 76-os főúton szenvedtük el (ez a jármű látható a fotón), itt a kollégánkon túl sajnos több utasunk is megsérült: 10 fő könnyű, 2 fő viszont súlyos sérülést – végtagtörést – szenvedett. A hóhelyzet javulásáig nyomatékosan kérjük a térségben élőket, hogy csak halaszthatatlan esetben, minden szempontból felkészülten induljanak útnak!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre