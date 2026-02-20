RETRO RÁDIÓ

Családi vállalkozássá vált a drogbiznisz - lecsaptak a rendőrök az apa-fia párosra

Újabb kábítószer terjesztőket fogtak el és vettek őrizetbe a szerencsi rendőrök. Apa és fia párost kapott el a rendőrség.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.20. 12:35
kábítószer szerencsi rendőrkapitányság rendőrség

A Szerencsi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyomoz egy 37 éves taktaharkányi férfival és a 16 éves fiával szemben. A terjesztők a rendőrségi elfogást megelőzően lakóhelyük körzetében kereskedtek a tiltott szerrel.

Elfogta a rendőrség az illegális szerekkel kereskedő apa-fia párost
Elfogta a rendőrség az illegális szerekkel kereskedő apa-fia párost Fotó: Scott Rodgerson /  unsplash.com – Képünk illusztráció

Családi vállalkozásban ment a drogbiznisz - elfogta a rendőrség a két családtagot

A rendőrök a családnál tartott házkutatás során közel 600 gramm kábítószert foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke meghaladja az 5 millió forintot, továbbá az illegális szer csomagolásához és méréshez szükséges eszközöket is. Vagyonvisszaszerzés keretében mintegy másfél millió forintot, ékszereket foglaltak le a nyomozók, valamint két autót is.

A Szerencsi Rendőrkapitányság indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását is - számolt be róla a Police.hu.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! Kábítószerek, például kristály fogyasztása hamar erős pszichikai függőséget vált ki a használójából, hosszú távon pedig maradandó egészségkárosodást okoz.

A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy a kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

 

