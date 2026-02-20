Családi vállalkozássá vált a drogbiznisz - lecsaptak a rendőrök az apa-fia párosra

A Szerencsi Rendőrkapitányság kábítószer-kereskedelem bűntette miatt nyomoz egy 37 éves taktaharkányi férfival és a 16 éves fiával szemben. A terjesztők a rendőrségi elfogást megelőzően lakóhelyük körzetében kereskedtek a tiltott szerrel.

Elfogta a rendőrség az illegális szerekkel kereskedő apa-fia párost Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

Családi vállalkozásban ment a drogbiznisz - elfogta a rendőrség a két családtagot

A rendőrök a családnál tartott házkutatás során közel 600 gramm kábítószert foglaltak le, amelynek feketepiaci értéke meghaladja az 5 millió forintot, továbbá az illegális szer csomagolásához és méréshez szükséges eszközöket is. Vagyonvisszaszerzés keretében mintegy másfél millió forintot, ékszereket foglaltak le a nyomozók, valamint két autót is.

A Szerencsi Rendőrkapitányság indítványozta a gyanúsítottak letartóztatását is - számolt be róla a Police.hu.