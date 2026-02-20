RETRO RÁDIÓ

Kattant a bilincs Tatabányán: kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe egy helyi férfit

Rajtaütés történt Tatabányán. A rendőrök egy összehangolt, kora reggeli akció során őrizetbe vettek egy helyi férfit kábítószer-kereskedelem miatt.

Létrehozva: 2026.02.20. 11:14
Február 16-án hajnalban a Tatabányai Rendőrkapitányság nyomozói lecsaptak egy feltételezett kábítószer-kereskedelem foglalkozó helyi férfira. A műveletet a Gerecs Taktikai Csoport bevonásával vitték sikerre.

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják a tatabányai férfit
A rendőrök a házkutatás során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az elsődleges szakérzői vélemény alapján összesen körülbelül másfél kiló amfetamin került elő a férfi lakásából. A lefoglalt kábítószer jelentős feketepiaci értéket képvisel.

A helyszínen elfogták az 52 éves férfit, majd előállították, és kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe - számolt be róla a Police.hu.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!

 

