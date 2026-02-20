Kattant a bilincs Tatabányán: kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe egy helyi férfit
Rajtaütés történt Tatabányán. A rendőrök egy összehangolt, kora reggeli akció során őrizetbe vettek egy helyi férfit kábítószer-kereskedelem miatt.
Február 16-án hajnalban a Tatabányai Rendőrkapitányság nyomozói lecsaptak egy feltételezett kábítószer-kereskedelem foglalkozó helyi férfira. A műveletet a Gerecs Taktikai Csoport bevonásával vitték sikerre.
Sikeres rajtaütés Tatabányán - előállították a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit
A rendőrök a házkutatás során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az elsődleges szakérzői vélemény alapján összesen körülbelül másfél kiló amfetamin került elő a férfi lakásából. A lefoglalt kábítószer jelentős feketepiaci értéket képvisel.
A helyszínen elfogták az 52 éves férfit, majd előállították, és kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe - számolt be róla a Police.hu.
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívja a figyelmet, hogy kábítószer fogyasztása esetén szédülés, felgyorsult pulzus, légszomj, hangulatingadozás, szorongás, pánikroham, zavartság, illetve remegés is jelentkezhet. Az arra hajlamos személyeknél a pszichés függőség erőssé, szinte már elviselhetetlenné válhat! A kábítószerek élettani hatása kiszámíthatatlan, használatuk tragikus kimenetelű is lehet!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre