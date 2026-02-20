Kattant a bilincs Tatabányán: kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe egy helyi férfit

Február 16-án hajnalban a Tatabányai Rendőrkapitányság nyomozói lecsaptak egy feltételezett kábítószer-kereskedelem foglalkozó helyi férfira. A műveletet a Gerecs Taktikai Csoport bevonásával vitték sikerre.

Kábítószer-kereskedelemmel gyanúsítják a tatabányai férfit Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

Sikeres rajtaütés Tatabányán - előállították a kábítószer-kereskedelemmel gyanúsított férfit

A rendőrök a házkutatás során jelentős mennyiségű kábítószergyanús anyagot foglaltak le. Az elsődleges szakérzői vélemény alapján összesen körülbelül másfél kiló amfetamin került elő a férfi lakásából. A lefoglalt kábítószer jelentős feketepiaci értéket képvisel.

A helyszínen elfogták az 52 éves férfit, majd előállították, és kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt vették őrizetbe - számolt be róla a Police.hu.