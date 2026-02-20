Elszöktették a 102 éves milliomost, családja csempészte ki a kórházból

A 102 éves milliomost gyerekei menekítették el 68 éves feleségétől a családi konfliktus miatt. Az idős férfi családja közbeavatkozott, miután kiderült, hogy jelentős vagyont hagyott fiatal gondozójára, akit feleségül vett.

A milliomos férfi titokban hatalmas összeget ruházott rá gondozójára Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Gyerekei csempészték ki a kórházból az idős milliomost

Egy 102 éves férfit gyerekei vitték el a kórházból, miután családját sokkolta azzal, hogy feleségül vette fiatal gondozóját. A felnőtt gyerekek szerint „megmentették” apjukat, amikor megtudták, hogy jelentős vagyont hagy hátra 68 éves gondozójának.

A Wang nevű férfi tajvani kórházi vizsgálatról távozott kerekesszékben, amelyet új felesége, Lai tolt. Majd megjelent három fia, három menye és négy unokája, félrelökték Lait, és elvezették Wangot.

Az eset február 3-án történt, a videofelvételek rögzítették a kaotikus dulakodást, amelyben beszámolók szerint Lai megsérült. A családtagok elmondták a rendőröknek, hogy a férfi az apjuk, ezért végül hazavihették az idős férfit.

A "kimenekítés" mindössze néhány héttel azután történt, hogy a 102 éves férfi január 5-én csendben bejegyeztette a házasságát Laival. A gyermekei azt mondják, csak akkor értesültek a házasságról, amikor néhány nappal később megpróbálták meglátogatni az apjukat, és megtagadták tőlük a belépést.

A család szerint Lai elzárta Wangot a világtól, és nem engedte, hogy családja kapcsolatba lépjen vele. Azt is állítják, hogy Lai kihasználta Wang romló mentális állapotát, hogy biztosítsa anyagi jövőjét.

A jelentések szerint Wang hét telket és egy 1,9 millió fontos (800 millió forint) életbiztosítást ruházott át Lainak és gyermekeinek, ami összesen 4,7 millió font (2 milliárd forint) értéket képvisel. A tajvani törvények szerint a cselekvőképes felnőttek életkoruktól függetlenül házasságot köthetnek, ezért a családtagoknak fizikailag kellett közbeavatkozniuk - írja a DailyStar.