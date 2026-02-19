Sértő módon beszéltek az idős emberekről Balázsék adásában - Újabb eljárás indult

Két állampolgári bejelentés is érkezett a Médiatanácshoz a Rádió 1 médiaszolgáltatáson közzétett „Balázsék” 2025. december 9-i adásával kapcsolatban. A műsorszámban pejoratív megjegyzéseket használtak, és sértő módon beszéltek az idős emberekről, elsősorban az érettebb korosztályba tartozó nőkről. Ezen megnyilvánulások sérthették az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt, ezért a Médiatanács eljárást indított a Rádió 1 médiaszolgáltatójával, a Radio Plus Kft.-vel szemben - fogalmazott az NMHH.

Megsérthette az emberi méltóság tiszteletben tartására vonatkozó törvényi követelményt a „Balázsék” egyik adása

Ugyancsak bejelentés alapján vizsgálta a testület az RTL tévécsatornán 2025. november 9-én 19 óra 45 perces, valamint 16-án 19 óra 45, valamint 21 óra 50 perces kezdettel sugárzott „Csillag születik” című műsorszámokat. A Médiatanács megállapította, hogy az első két műsorszám besorolása a III. korhatár-kategóriába (tizenkét éven aluliak számára nem ajánlott), valamint a harmadik műsorszám a IV. korhatári kategóriába (tizenhat éven aluliak számára nem ajánlott) sorolása és sugárzási időpontja is megfelelő volt, ezért nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.

A testület reklámhangerőt vizsgált egy mogyorókrém-hirdetés miatt érkezett bejelentés nyomán, amelyet a TV2 állandó megnevezésű médiaszolgáltatás tett közzé 2025. december 20-án. A hatósági ellenőrzés alapján nem merült fel a reklámok hangerejére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése, ezért a Médiatanács nem indított eljárást a médiaszolgáltatóval szemben.