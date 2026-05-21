„Szörnyű sokk és fájdalom volt” – rendkívül ritka betegséget találtak a 2 éves kisfiúnál

Sok orvos nem is hallott erről a kórról. Ezt lehet tudni a ritka betegségről.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 13:00
Módosítva: 2026.05.21. 13:45
Egy kétségbeesett édesanya megrázó történetet osztott meg arról, miképp derült ki, hogy kétéves kisfia egy rendkívül ritka betegséggel küzd. A mindössze kétéves Reuben Suckley néhány hónappal ezelőtt még átlagos kisgyermeknek tűnt, ám idén februárban hirtelen rohamot kapott és összeesett.

Fájdalmas hír a 2 éves kisfiú szüleinek: a ritka betegségre nincs gyógymód (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

A gyermek aggódó édesanyja, a 33 éves Kandace Giordani és családja lesújtó diagnózist kapott: Reubennél leukodisztrófiát állapítottak meg, később pedig kiderült, hogy a betegség egy különösen agresszív formájáról, a Krabbe-kórról van szó.

A ritka örökletes rendellenesség fokozatosan pusztítja az agy fehérállományát, ami súlyos motoros és szellemi leépülést okoz. A betegség annyira ritka, hogy a család szerint több orvos is most találkozott vele először.

A legmegrázóbb az volt, hogy Reuben tünetei eleinte szinte észrevehetetlennek tűntek. A család csak apró jeleket vett észre, a kisfiú bal oldala gyengébbnek látszott, evés közben gyakran a szájában tartotta az ételt anélkül, hogy lenyelte volna, és a járása is bizonytalan volt.

A helyzet azonban gyorsan romlott. Reuben idővel teljesen abbahagyta a járást, és újra kúszni kezdett. Ekkor már biztosak voltak benne a szülők, hogy komoly probléma áll a háttérben. A család emellett furcsa, rángatózó mozdulatokat is észrevett rajta, amelyeket először egyensúlyzavarnak hittek, mígnem az édesanya felismerte, hogy valójában rohamokról lehet szó.

„Szörnyű sokk és fájdalom volt” – fogalmazott az édesanya a 2 éves kisfia diagnózisa kapcsán.

A Krabbe-kórban szenvedő gyermekek alig fele éri meg az ötéves kort. Az orvosok szerint a kisfiú állapota fokozatosan romlani fog, a mozgása tovább gyengülhet, később pedig a nyelési, látási és hallási képességei is leépülhetnek.

A család számára a legfájdalmasabb az, hogy jelenleg nincs gyógymód vagy hatékony kezelés a betegségre. Sem gyógyszer, sem terápia nem képes megállítani a folyamatot, így a szülők most minden erejükkel azon vannak, hogy a lehető legtöbb szeretetet adják a kisfiuknak – írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
