Mennyire ismered a Szabó család című sorozatot? – teszteld a tudásod!

19 évvel ezelőtt ért véget a magyar rádiózás történetének egyik legismertebb és leghosszabb ideig futó sorozata: A Szabó család. A legendás családregény 48 éven át volt hallható a Magyar Rádió műsorán, és generációk életének vált meghatározó részévé. A sorozat 2007-ben, a 2500. epizóddal búcsúzott a hallgatóktól, lezárva ezzel egy korszakot a hazai rádiózás történetében.

A Szabó család című sorozat több mint 40 éven át szórakoztatta a hallgatókat. Fotó: fortepan/ Szalay Zoltán

A Szabó család története

A Szabó család 1959-ben indult a Kossuth Rádió csatornáján. A történet középpontjában egy átlagos magyar család mindennapjai álltak, ezért a hallgatók könnyen azonosulni tudtak a szereplőkkel. A sorozat különlegessége az volt, hogy évtizedeken keresztül reagált az aktuális társadalmi változásokra, így a történetekben megjelentek a korszak problémái, örömei és hétköznapi konfliktusai is.

A rádiójáték fénykorában az utcák szinte kiürültek az adások idején, mert emberek százezrei ültek a készülékek mellé, hogy meghallgassák a legújabb részt. A szereplők szinte családtaggá váltak a hallgatók számára, sokan pedig évtizedeken át követték sorsukat. A sorozat sikerének egyik titka az emberközeli történetmesélés volt, mivel a hétköznapi élethelyzeteket egyszerűen, mégis hitelesen mutatta be.

A Szabó család nemcsak szórakoztató műsor volt, hanem korának fontos társadalmi lenyomata is. A történeteken keresztül végig követhető volt Magyarország változása a hatvanas évektől egészen a kétezres évekig. Kevés olyan magyar műsor létezik, amely ennyire hosszú időn át képes volt megszólítani több generációt.