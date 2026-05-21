Bejelentették Károly király halálát: A rádiócsatorna bocsánatot kért

Egy rádióállomás bocsánatot kért „az esetleges kellemetlenségért”, amelyet az okozott, miután véletlenül bejelentette Károly király halálát.

Károly király él, miközben halálát hirdették.

A téves bejelentést kedden délután tették közzé, egy számítógépes hiba miatt a Radio Caroline essexi fő stúdiójában. Peter Moore, az állomás vezetője a Facebookon ezt írta: „Fő stúdiónk számítógépes hibája miatt kedden (május 19-én) délután véletlenül aktiválódott az „Uralkodó halála” híre, amelyet az összes brit állomás készenlétben tart, bár remélik, hogy nem lesz rá szükség még hosszű időn keresztül - írja a Guardian.

„A Radio Caroline ezután elhallgatott, ahogy az szükséges volt, ami arra figyelmeztetett minket, hogy állítsuk vissza a műsort és kérjünk bocsánatot az adásban.” -folytatta a vezető. „A Caroline örömmel közvetítette Őfelsége a királynő, és most már a király karácsonyi üzenetét, és reméljük, hogy ezt még sok éven át megtehetjük.”