Bejelentették Károly király halálát: A rádiócsatorna bocsánatot kért
Szörnyű hiba okozta a félreértést. Károly király még mindig életben van, tévesen közölték halálhírét.
Egy rádióállomás bocsánatot kért „az esetleges kellemetlenségért”, amelyet az okozott, miután véletlenül bejelentette Károly király halálát.
Károly király él, miközben halálát hirdették
A téves bejelentést kedden délután tették közzé, egy számítógépes hiba miatt a Radio Caroline essexi fő stúdiójában. Peter Moore, az állomás vezetője a Facebookon ezt írta: „Fő stúdiónk számítógépes hibája miatt kedden (május 19-én) délután véletlenül aktiválódott az „Uralkodó halála” híre, amelyet az összes brit állomás készenlétben tart, bár remélik, hogy nem lesz rá szükség még hosszű időn keresztül - írja a Guardian.
„A Radio Caroline ezután elhallgatott, ahogy az szükséges volt, ami arra figyelmeztetett minket, hogy állítsuk vissza a műsort és kérjünk bocsánatot az adásban.” -folytatta a vezető. „A Caroline örömmel közvetítette Őfelsége a királynő, és most már a király karácsonyi üzenetét, és reméljük, hogy ezt még sok éven át megtehetjük.”
Elnézést kérünk Őfelségétől a királytól és hallgatóinktól az esetlegesen okozott kellemetlenségekért.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre