Sting nem hagyja vagyonát a gyermekeire: „Rendkívüli munkamorállal vannak megáldva”

A 74 éves énekes nevetett, amikor a CBS News Sunday Morning megkérdezte tőle, hogy továbbra is tervezi-e, hogy nem hagyja vagyonát a gyermekeire. Sting mindig is azt szerette volna, ha gyermekei megtalálják a saját helyüket a világban.

Sting, valódi nevén Gordon Matthew Thomas Sumner egy interjúban elmondta, hogy szerinte egyfajta bántalmazás azt mondani a gyerekeinket, hogy többé nem kell dolgozniuk, és reméli, ebben a bántalmazási formában sosem lesz bűnös.

Sting gyerekei nem tipikus sztárcsemeték

„Rendkívüli munkamorállal van megáldva mindegyik gyerekem. Lehet a DNS-ükben van kódolva, vagy csak a nevelés teszi, amikor azt mondtam nekik »Srácok, dolgoznotok kell. Én mindannyiunk pénzét költöm rátok«” - magyarázta a világhírű énekes. „Én fizetem a tanulmányaitokat. Van cipő a lábatokon. Úgyhogy menjetek dolgozni!” - mondta gyerekeinek.

„Ez nem kegyetlenség. Azt hiszem, van bennük egyfajta késztetés, hogy megtalálják a saját helyüket a világban. Kemények az én gyerekeim”.

Amikor megkérdezték tőle, hogy a gyerekei valaha is frusztráltak-e ettől a filozófiától, és kértek-e tőle több pénzt, azt válaszolta: „Nem, legalábbis a szemembe soha nem mondták ezt".

A 74 éves Sting korábban, egy 2014-es Mail on Sunday interjúban említette, hogy nem akarja teljes vagyonát a gyermekeire hagyni - írja a People.

„Semmiképpen sem akarok olyan befektetési alapokat hagyni rájuk, amelyek rájuk nehezednének” – mondta akkoriban. „Meg kell dolgozniuk érte. Az összes gyerekem tudja ezt, és ritkán kérnek tőlem bármit is, amit nagyon tisztelek és nagyra értékelek.” Míg Sting 2014-ben azt mondta, hogy segítene a gyerekein, ha „bajban lennének”, hozzátette: „Megvan bennük az a munkamorál, ami arra készteti őket, hogy saját érdemeikből akarjanak sikereket elérni.”

A Police együttes korábbi frontembere 1976 és 1984 között Frances Tomelty színésznővel volt házas, és a párnak két közös gyermeke van: a 49 éves fiuk, Joe Sumner és a 44 éves lányuk, Fuschia Sumner.

Sting 10 év együttélés után 1992 augusztusában feleségül vette Trudie Stylert. Stingnek és Stylernek négy közös gyermekük van: Mickey Sumner (42), Jake Sumner (40), Eliot Sumner (35) és Giacomo Sumner (30).