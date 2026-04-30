Egy Facebook-poszt mentette meg a vesebeteg nő életét

Egyetlen közösségi médiás poszt mindent felforgatott két amerikai nő életében. Stacy Hobsonnál krónikus vesebetegséget és magas vérnyomást állapítottak meg, és már másfél éve várt egy életmentő transzplantációra. 2025 májusában azonban meglepő döntést hozott, inkább félretette a dialízist, és úgy határozott, hogy utazik, élvezi az életet, amíg lehet. Elmondása szerint nem akart úgy élni, hogy le kell mondania mindenről, amit szeret.

Illusztráció

A vesebeteg nő hitt a gyógyulásban

Nem sokkal azután, hogy hazatértek, váratlan fordulat történt: a Methodist Transzplantációs Intézet jelentkezett nála a hírrel, hogy találtak számára megfelelő donort.

Az adományozó, Jenny Joyner és Stacy végül 2025 augusztusában esett át a műtéten. Bár a beavatkozás után levélben már felvették egymással a kapcsolatot, személyesen csak hónapokkal később, novemberben találkoztak először. Az első találkozásuk rendkívül meghatóra sikerült, a két nő könnyek között ölelte meg egymást, miközben családtagjaik is körülöttük álltak, meghatódva az életmentő találkozástól.

Jenny Joyner elárulta, hogy korábban meg sem fordult a fejében, hogy valaha szervdonor lesz, egészen addig, amíg egy barátnője nem írt erről a Facebookon.

„Őszintén? A Facebook és Isten segített” – fogalmazott. Elmondása szerint a poszt egy élődonoros lehetőségről szólt, és valakiről, akinek sürgősen vesére volt szüksége. Valami azonban azon a napon megmozdult benne. „Egyszer csak azt éreztem, hogy ezt én is meg tudnám csinálni.”

Jenny ezután hosszú heteken át tartó vizsgálatokon esett át, mire kiderült, hogy kompatibilis Stacyvel. Miután a transzplantációs intézet szakemberei is rábólintottak a beavatkozásra, minden akadály elhárult az életmentő műtét elől.

Stacy úgy érzi, imái meghallgatásra találtak. Amikor végre személyesen is találkoztak, nem tudta szavakba önteni a háláját. Jenny számára természetes volt a döntés. „Ha három vesém lenne, egy másikat is odaadnék” – írja a People.