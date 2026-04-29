Azt hitte az anyuka, hogy romlott tejet ivott - egy évet jósolnak neki az orvosok

Egy anyuka, aki azt hitte, hogy a müzlijéhez adott „romlott” tej miatt lett rosszul, azt a diagnózist kapta, hogy a gyomra nem működik – és most „éhen hal”. Emilie Cullum 2024 novemberében, nem sokkal azután, hogy megevett egy tál müzlit, hányni kezdett, és azt hitte, hogy a lejárt tej az oka.

De amikor a 36 éves nő 10 napig továbbra is rosszul volt, a sürgősségire ment, ahol az orvosok Crohn-betegséget állapítottak meg nála. Miután továbbra is nehezen tudott enni és hányt, a háromgyermekes anyuka 2025 februárjában magánkonzultációra jelentkezett egy szakorvossal.

A vizsgálatok kimutatták, hogy a nőnél gastroparesis – egy olyan krónikus betegség – áll fenn, amelynek következtében gyomra részlegesen lebénult. 2025 nyarának végére az 152 cm magas Emilie testsúlya 54 kg-ról 28 kg-ra zuhant, és mivel nem képes hízni, az NHS most palliatív ellátásba vette.

Emilie továbbra is dolgozik, hogy eltartsa a családját, és egy barátja adománygyűjtést indított, hogy finanszírozni tudja azt a magánkezelést, amelynek köszönhetően több időt tölthet majd a gyerekeivel.

A gondolat, hogy el kell hagynom a gyerekeimet, borzalmas, elképzelhetetlen. Reggeliztem, és nagyon rosszul lettem, de nem éreztem magam betegnek, nem volt lázam vagy ilyesmi, ezért azt gondoltam, talán romlott a tej, aztán vacsoráztam, és megint rosszul lettem. Mivel három napja olyan hevesen hánytam, azt hittem, hogy a hányás közben eltörtem a bordámat. Amikor meglátogattam a szakorvost, azt mondta: »A gyomrod fáj, nem a bordád«. Azt mondta: »A gyomrod teljesen tönkrement, és semmi sem jut át rajta«, és akkor kaptam meg a diagnózist.

- mondta az anyuka.

Ha Emilie az állami egészségügyi rendszer (NHS) keretében kapna TPN-kezelést, akkor három hónapig kórházban kellene lennie, távol a családjától; ezért adománygyűjtést szerveznek, hogy otthon kaphassa meg a kezelést - írja a Mirror.