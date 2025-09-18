Rejtély a Fradiban, egész nyáron nem keresték a válogatott sztárt

Egyelőre kérdéses, mi lesz a Fradi izraeli válogatott focistáájával. Mohammed Abu Fani kapcsán Kubatov Gábor elnök tisztázta a helyzetet.
Kétség nem fér hozzá, az utóbbi két évben Mohammed Abu Fani volt a Ferencváros egyik kulcsjátékosa. Az izraeli válogatott focista 2023 nyarán érkezett, s rögtön alapember lett a középpályán. Idén azonban csak a Szarvaskend elleni kupameccsen játszott. Ennek oka az is hogy nyáron úgy tűnt, eladhatják a játékost. Abu Fani a Fradiban maradt, barátja után most Kubatov Gábor elnök szólalt meg az ügyben.
Az izraeli játékosnak még két évig él a szerződése, ám ő úgy készült, idén nyáron távozik a klubtól. Egyik barátja hazájában egy rádiónak úgy nyilatkozott, a kérőknek túl drága volt a labdarúgó.
A nyár elején kérte, hogy engedjék el a Ferencvárostól, ők pedig túl magas árat kértek érte, amit a csapatok nem tudtak kifizetni. Januárban lejjebb megy az ára, és akkor egy másik csapathoz fog igazolni
- nyilatkozta odahaza Musza Diab, a Fradi-focista barátja.
Ezzel szemben Kubatov Gábor FTC elnök most az Indexnek azt mondta, el se tudták volna adni a játékost, ugyanis egyáltalán nem volt kinek.
Nyáron el akart igazolni, a Fradi nyitott lett volna az eladására. Kiadta a menedzsereinek, hogy keressenek neki új csapatot, de egyetlen ajánlat sem érkezett. Semmilyen. Ez azért elgondolkodtató
- mondta Abu Faniról Kubatov.
A Fradi annyira készült a játékos pótlására, hogy éppen Izraelből hozott légióst az ő posztjára. A szintén válogatott Gavriel Kanikovszki azóta alapember a zöld-fehér gárdában.
