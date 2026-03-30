Sallairól kíméletlen ítéletet mondtak a válogatottban látottak miatt
Galatasaray-rajongó megmondóember tálalt ki róla. Sallai Roland a törökök szerint csak jobbhátvédnek igazán jó?!
Egyetlen elrontott gólhelyzet láttán elhamarkodottnak látszó ítéletet mondott Sallai Rolandról egy török influenszer. A Galatasaray-szurkoló Burak Eren a magyar labdarúgó Szlovénia ellen (1-0) kihagyott ziccerének videójával támasztja alá a sarkos véleményét.
Szerinte a kedvenc csapatában Okan Buruk vezetőedző által jobbhátvéddé faragott Sallai csak a védősorban képes igazán magas szinten játszani – ahogy tette azt a Liverpool elleni nyolcaddöntőig menetelt Galata Bajnokok Ligája-meccsein is –, de eredeti szerepkörében, támadóként "korlátozottak a képességei".
Elöl a nehéz feladatokat ugyan szépen megoldja, de az egyszerűekkel (ahogy a magyar-szlovén meccs alább látható ziccerhelyzetében is) küszködik, ezért a klubcsapatában valójában megtalálták az igazi posztját a védelem jobb oldalán, ahol ugyanezek a képességei kiemelik őt az átlagból, ahol BL-szinten tud teljesíteni, ahol a klubja egyik legkiegyensúlyozottabb játékosává érett, és amiért nagyon előnyös átigazolási ajánlatokat kap.
Mi szövegelés helyett csak pár másik videóval reagálnánk a Sallairól alkotott képre.
Sallai Roland káprázatos gólja Szerbia ellen:
Sallai Roland bombagólja Litvánia ellen:
Sallai Roland duplája Anglia ellen:
