Sallairól kíméletlen ítéletet mondtak a válogatottban látottak miatt

Galatasaray-rajongó megmondóember tálalt ki róla. Sallai Roland a törökök szerint csak jobbhátvédnek igazán jó?!

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.30. 19:00
Egyetlen elrontott gólhelyzet láttán elhamarkodottnak látszó ítéletet mondott Sallai Rolandról egy török influenszer. A Galatasaray-szurkoló Burak Eren a magyar labdarúgó Szlovénia ellen (1-0) kihagyott ziccerének videójával támasztja alá a sarkos véleményét.

Fotó: mlsz.hu

Szerinte a kedvenc csapatában Okan Buruk vezetőedző által jobbhátvéddé faragott Sallai csak a védősorban képes igazán magas szinten játszani – ahogy tette azt a Liverpool elleni nyolcaddöntőig menetelt Galata Bajnokok Ligája-meccsein is –, de eredeti szerepkörében, támadóként "korlátozottak a képességei". 

Elöl a nehéz feladatokat ugyan szépen megoldja, de az egyszerűekkel (ahogy a magyar-szlovén meccs alább látható ziccerhelyzetében is) küszködik, ezért a klubcsapatában valójában megtalálták az igazi posztját a védelem jobb oldalán, ahol ugyanezek a képességei kiemelik őt az átlagból, ahol BL-szinten tud teljesíteni, ahol a klubja egyik legkiegyensúlyozottabb játékosává érett, és amiért nagyon előnyös átigazolási ajánlatokat kap.


Mi szövegelés helyett csak pár másik videóval reagálnánk a Sallairól alkotott képre.

Sallai Roland káprázatos gólja Szerbia ellen:

Sallai Roland bombagólja Litvánia ellen:

Sallai Roland duplája Anglia ellen:

 

