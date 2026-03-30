Sallairól kíméletlen ítéletet mondtak a válogatottban látottak miatt

Egyetlen elrontott gólhelyzet láttán elhamarkodottnak látszó ítéletet mondott Sallai Rolandról egy török influenszer. A Galatasaray-szurkoló Burak Eren a magyar labdarúgó Szlovénia ellen (1-0) kihagyott ziccerének videójával támasztja alá a sarkos véleményét.

Szerinte a kedvenc csapatában Okan Buruk vezetőedző által jobbhátvéddé faragott Sallai csak a védősorban képes igazán magas szinten játszani – ahogy tette azt a Liverpool elleni nyolcaddöntőig menetelt Galata Bajnokok Ligája-meccsein is –, de eredeti szerepkörében, támadóként "korlátozottak a képességei".

Elöl a nehéz feladatokat ugyan szépen megoldja, de az egyszerűekkel (ahogy a magyar-szlovén meccs alább látható ziccerhelyzetében is) küszködik, ezért a klubcsapatában valójában megtalálták az igazi posztját a védelem jobb oldalán, ahol ugyanezek a képességei kiemelik őt az átlagból, ahol BL-szinten tud teljesíteni, ahol a klubja egyik legkiegyensúlyozottabb játékosává érett, és amiért nagyon előnyös átigazolási ajánlatokat kap.

Sallai, pozisyona görme noktasında sorun yaşamadı ama bitiremedi. Bence bu saatten sonra gerçek mevkisi sağ bek. Kanat için ancak alternatif olur ama Macaristan'da sol açıkta kullanılmaya devam edilecek. Kanat Sallai, zoru yapar ama basitte zorlanır.pic.twitter.com/wIXl4q5Sm9 https://t.co/r1msajDyCV — Burak Eren (@Burakeren_1987) March 30, 2026



Mi szövegelés helyett csak pár másik videóval reagálnánk a Sallairól alkotott képre.

Sallai Roland káprázatos gólja Szerbia ellen:

Sallai Roland bombagólja Litvánia ellen:

Sallai Roland duplája Anglia ellen: