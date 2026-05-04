"Magyar vagyok" - Marco Rossi nagyon hamar válaszolhat a Fradi játékosának

Már az Újpest-Fradi meccs előtt meglepett mindenkit a Ferencváros. A zöld-fehérek két órával a rangadó előtt jelentették be, magyar állampolgárságot kapott védőjük, Mariano Gómez. Az argentin játékos januárban érkezett a zöld-fehérekhez, előtte sosem szerepelt a hazánkban. Mindenesetre Gómezzel tudta betartani a MLSZ magyarszabályát Robbie Keane együttese, mely 5-0-ra nyert Újpesten.

Mariano Gómez (jobbra) argentin-magyar kettős állampolgár lett Fotó: Czeglédi Zsolt

A védő hamar alapembere lett a Ferencvárosnak, a bajnokságban 13 meccsen már három gólt is szerzett, s a Magyar Kupában is betalált már. Kemény, fizikailag erős, határozott játékos, nem véletlenül mondják vele kapcsolatban, hogy akár magyar válogatott is lehetne. Erről beszélt ő maga is a meccs után.

Az, hogy immár magyar vagyok, plusz motivációt jelentett, mióta itt vagyok, szeretetett kapok az ország minden lakosától. Ez boldoggá tesz, így ez extra motiváció volt. Dolgozom azért, hogy magyar válogatott lehessek, sikeres akarok lenni itt, úgy érzem, jól haladok ebben, folytatom ezt a munkát.

- mondta a 27 éves védő a Fradi TV-ben.

Mikor lehet Mariano Gómez magyar válogatott?

A védő sosem szerepelt még felnőtt szinten válogatottban, így magyar állampolgársággal semmi akadálya, hogy bekerüljön a nemzeti csapatba. Marco Rossi következő, május végi kerethirdetésekor kiderül, komolyan számít-e a Fradi focistájára. A magyar csapat júniusban Finnország és Kazahsztán ellen játszik felkészülési meccseket, akár már ezeken is bemutatkozhat címeres mezben Mariano Gómez.

Gómez februárban már az Újpest ellen is betalált