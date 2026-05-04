Dráma történt Szoboszlaiék meccsén, szirénázva rohant kórházba a mentő

A Manchester United korábbi edzője rosszul lett a Liverpool elleni meccs előtt. Sir Alex Fergusont mentő vitte kórházba.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.05.04. 16:45
Kórházba szállították Sir Alex Fergusont a vasárnapi Manchester United-Liverpool (3-2) Premier League-mérkőzésről. A hazai csapat korábbi sikeredzője rendszeresen látogat ki az Old Traffordra, de a Szoboszlai Dominikék elleni találkozó előtt rosszul lett, és mentő vitte el.

Fotó: Xavier Laine / Getty Images

A 84 éves Sir Alex Ferguson egy órával a Liverpool elleni meccs előtt lett rosszul és került kórházba – a Manchester United-szurkolók ezért skandálták a legenda nevét a találkozó első félidejében.

A meccs előtt hallottam, mi történt. Csak annyit mondhatok, hogy nagyon megviselt, és reméljük, hogy már jól van

– idézi a Mirror a hazai csapat edzőjének, Michael Carricknek a szavait, aki éveken át focizott a manchesteri csapatban a skót tréner irányítása alatt.

Sir Alex Ferguson egészségi állapota

Az utóbbi időben semmi nem utalt arra, hogy Sir Alex Ferguson egészségével probléma lenne, múlt héten még Párizsban nézte meg a Paris Saint-Germain és a Bayern München Bajnokok Ligája-mérkőzését. Azonban nem ez az első alkalom, hogy a skót legenda kórházba került. 2018-ban agyvérzést kapott, de egy sikeres műtétet követően felépült. Angol sajtóhírek szerint azonban a hétvégi rosszullétnek ehhez semmi köze nincsen.

 

