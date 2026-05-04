Hatalmas örömhír: megszületett Cameron Diaz harmadik gyermeke

Cameron Diaz és Benji Madden hivatalosan is három gyermek szülei.

Megszületett Cameron Diaz harmadik gyermeke Fotó: PA

Megszületett Cameron Diaz harmadik gyermeke

A 47 éves Good Charlotte rocker hétfőn jelentette be, hogy 53 éves Diazzal megszületett harmadik gyermeke. „Cameronnal boldogok, izgatottak és áldottak vagyunk, hogy bejelenthetjük harmadik gyermekünk, Nautas Madden születését. Üdv a világban, fiam!!” – írta.

Madden hozzátette, hogy mindketten imádják az életet a családjukkal. „Gyermekeink egészségesek és boldogok, és hálásak vagyunk!! Nagyon jól érezzük magunkat. Minden jókívánságunkat küldjük – a Madden család” – zárta gondolatait.

Diaz a maga részéről egy sor piros szív emojit hagyott a bejegyzés kommentszekciójában. Az Instagram-bejegyzés további részleteket is tartalmazott a kicsi nevéről, amely a latin nauta szóból származik. A név jelentése tengerész, hajótiszt, utazó, aki útra kel, és nem fél az ismeretlentől.

Diaz és Madden 2015 januárjában házasodtak össze, majd 2019-ben született meg első gyermekük, Raddix lányuk, béranya segítségével. Fiuk, Cardinal 2024-ben csatlakozott a családhoz.

A színésznő – aki egy évtizedes távollét után tért vissza Hollywoodba a 2025-ös Újra akcióban című filmben – korábban is nyíltan beszélt arról, hogy élete második felében vállalt gyermekeket. „Sok ember fordítva csinálja” – mondta Naomi Campbellnek 2020‑ban. „Fiatalon házasodnak meg, és akkor alapítanak családot. Családot vállalni fiatalon… olyan, mint bármi más fiatalon: egyszerűen megcsinálod. De amikor az én koromban döntesz úgy, hogy belevágsz, az már valódi választás. Tényleg keményen kell dolgozni érte.”

A színésznő azt is belengette, hogy 107 évig kell élnie, miután Raddix akkor született, amikor a Charlie angyalai sztárja 47 éves volt - írta az Entertainment Weekly.