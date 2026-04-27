„Reméltem, hogy elfelejtette, de nem!” – Cameron Diaz meglepő vallomást tett Keanu Reevesről

Micsoda meglepetés! Cameron Diaz tavaly visszatért a reflektorfénybe – tíz év szünet után, mely alatt leginkább családjára fókuszált, férjére a rocksztár Benji Maddenre és két gyermekükre, Raddixre és Cardinalra.

Cameron Diaz Keanu Reevesszel forgat

A híres hollywoodi színésznő újabb filmben lesz látható, az Outcome-ban Keanu Reeves a partnere. Cameron Diaz izgatott a filmmel kapcsolatban.

Számomra óriási izgalom, hogy még mindig ilyen magas szinten dolgozhatok olyan emberekkel, mint Keanu Reeves

– idézi a színésznő szavait a Mirror. Majd így folytatta:

„Örülök, hogy szünetet tartottam, és a családomra, valamint az életem számomra oly sokat jelentő részére koncentrálhattam, de még mindig imádom ezt csinálni. Ez a világ legjobb munkája.”

Álomkarrierjénél csak a családja fontosabb a színésznő számára, ugyanis mióta megszületett lánya, Raddix és most kétéves fia, Cardinal, egyre lelkesebben beszél az anyaságról, különösen, azért, mert 47 évesen lett anya. Élete legjobb részeként emlegeti, de azt is elárulta korábban egy interjú során, hogy 53 évesen igyekszik az egészségére is odafigyelni.

Cameron Diaz nem először dolgozik együtt Keanu Reevesszel, 1996-ban együtt készítették a Féktelen Minnesota című mozit. A színésznő nem szívesen emlékszik vissza a munkára.

Az emlékeim szerint már nagyon régen volt! Azt hiszem, ez volt mindössze a negyedik filmem. Annyira tapasztalatlan voltam még. Titkon reméltem, hogy ő már teljesen elfelejtette az egészet, de nem így történt. Emlékezett rá

– árulta el a színésznő, aki hozzátette, hogy a színész nem sokat változott az elmúlt harminc évben. Még mindig ugyanannak a nagylelkű, kedves embernek írja le, aki már annak idején is volt.

Korábban már írtunk róla, hogy Cameron Diaz úgy döntött, hátrahagyja a romantikus filmek világát, 2025-ben a nagy visszatérésnek egy Jamie Foxx-szal közös mozit választott, az Újra akcióbant.