Hihetetlen dolgot tett Keanu Reeves, segített egy 16 éves rajongója filmjében

A világsztár elolvasta az e-mailt, és igent mondott a felkérésre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 10:30
Nemrég egy újabb megható történet látott napvilágot Keanu Reevesről, akit sokan már eddig is Hollywood egyik legkedvesebb sztárjaként tartottak számon. A John Wick főszereplőjéről most kiderült, hogy nemcsak executive producerként segített egy fiatal rajongója projektjén, de még szerepet is vállalt benne.

Keanu Reeves mentorként segítette a fiatal rendezőt  Fotó: AFP

Keanu Reevesnek tetszett a fiatal ambíciója

A történet öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor a mindössze 16 éves Bianca Mitchell-Avila megkereste a színészt egy különleges ötlettel. A tinédzser egy dokumentumfilmet szeretett volna készíteni arról, hogyan küzdenek nők a férfiak uralta versenyekben. A sakkban a résztvevők mintegy 85 százaléka férfi.

A fiatal alkotó azt tervezte, hogy bejárja az Egyesült Államokat, és közben nemcsak a sakk világát, hanem az abból levonható életleckéket is bemutatja. Az ötlet csúcspontja pedig az lett volna, hogy egy közismert, sokak által tisztelt hírességgel mérkőzik meg.

Mitchell-Avila választása végül Reevesre esett, és minden bátorságát összeszedve e-mailt küldött a színész ügynökének. A most 21 éves alkotó a Varietynek így mesélt: „Arra gondoltam: tudod, mi lenne igazán őrült? Ha egy epikus meccset játszanék John Wickkel.”

Tudtam, hogy elképesztően elfoglalt, és valószínűleg nincs ideje egy ilyen kis projektre, de úgy voltam vele, megéri megpróbálni

 – idézte fel a fiatal dokufilmes.

A várakozásokkal ellentétben azonban már másnap reggel válasz érkezett, Keanu Reeves reagált a megkeresésére. A színész később úgy nyilatkozott, hogy azonnal megragadta a projekt hangvétele, ambíciója és víziója.

Bár végül az a terv, hogy személyesen is sakkozzanak egymással, kikerült a végleges verzióból, a színész így is csatlakozott a produkcióhoz, hogy segítsen a lehető legnagyobb lendületet adni a projektnek.

A sztár aktívan részt vett a munkában, tanácsokkal segítette a fiatal filmkészítőt a nehezebb pillanatokban, és végig támogató mentorként állt mellette. A Madwomen's Game című dokumentumfilm április 16-án debütál a Miami Film Fesztiválon - írja az Unilad.

 

