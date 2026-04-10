Hihetetlen dolgot tett Keanu Reeves, segített egy 16 éves rajongója filmjében

Nemrég egy újabb megható történet látott napvilágot Keanu Reevesről, akit sokan már eddig is Hollywood egyik legkedvesebb sztárjaként tartottak számon. A John Wick főszereplőjéről most kiderült, hogy nemcsak executive producerként segített egy fiatal rajongója projektjén, de még szerepet is vállalt benne.

Keanu Reeves mentorként segítette a fiatal rendezőt Fotó: AFP

Keanu Reevesnek tetszett a fiatal ambíciója

A történet öt évvel ezelőtt kezdődött, amikor a mindössze 16 éves Bianca Mitchell-Avila megkereste a színészt egy különleges ötlettel. A tinédzser egy dokumentumfilmet szeretett volna készíteni arról, hogyan küzdenek nők a férfiak uralta versenyekben. A sakkban a résztvevők mintegy 85 százaléka férfi.

A fiatal alkotó azt tervezte, hogy bejárja az Egyesült Államokat, és közben nemcsak a sakk világát, hanem az abból levonható életleckéket is bemutatja. Az ötlet csúcspontja pedig az lett volna, hogy egy közismert, sokak által tisztelt hírességgel mérkőzik meg.

Mitchell-Avila választása végül Reevesre esett, és minden bátorságát összeszedve e-mailt küldött a színész ügynökének. A most 21 éves alkotó a Varietynek így mesélt: „Arra gondoltam: tudod, mi lenne igazán őrült? Ha egy epikus meccset játszanék John Wickkel.”

Tudtam, hogy elképesztően elfoglalt, és valószínűleg nincs ideje egy ilyen kis projektre, de úgy voltam vele, megéri megpróbálni

– idézte fel a fiatal dokufilmes.

A várakozásokkal ellentétben azonban már másnap reggel válasz érkezett, Keanu Reeves reagált a megkeresésére. A színész később úgy nyilatkozott, hogy azonnal megragadta a projekt hangvétele, ambíciója és víziója.

Bár végül az a terv, hogy személyesen is sakkozzanak egymással, kikerült a végleges verzióból, a színész így is csatlakozott a produkcióhoz, hogy segítsen a lehető legnagyobb lendületet adni a projektnek.

A sztár aktívan részt vett a munkában, tanácsokkal segítette a fiatal filmkészítőt a nehezebb pillanatokban, és végig támogató mentorként állt mellette. A Madwomen's Game című dokumentumfilm április 16-án debütál a Miami Film Fesztiválon - írja az Unilad.