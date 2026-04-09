Ezt hallanod kell: fény derült Meghan Markle titokzatos hollywoodi terveire

Hihetetlen dolog derült ki Harry herceg feleségéről, Meghan Markle-ről a minap, mivel a hercegné legjobb barátnője és egykori Suits sorozatbeli partnere, Abigail Spencer elárulta, hogy a hercegné feltűnhet-e egy népszerű brit tévésorozat amerikai feldolgozásában.

Meghan Markle titokzatos hollywoodi tervére derült fény / Fotó: Getty Images / hot! magazin

Meghan Markle több tervvel is készül?

A közkedvelt orvosi vígjátéksorozat, a Doc Martin feldolgozása, a Best Medicine című sorozat idén januárban került adásba. A Fox csatorna múlt hónapban berendelte a sorozat második évadát, és a rajongók máris találgatni kezdtek a jövőbeli, nagy nevű vendégszereplőkről. Most Spencer, aki a sorozatban Louisa Gavin tanárnőt alakítja, elmondta a véleményét arról, kik tűnhetnek fel a második évadban.

A színésznő a Suits sorozatban Dana Scott szerepében is szerepelt, Meghan Markle oldalán, aki Rachel Zane karakterét játszotta. Emellett feltűnt a hercegné Netflix-sorozatának, a With Love, Meghan első évadában is, és a két nő évek óta szoros barátságot ápol.

Spencer az US Weeklynek nyilatkozva ezt mondta:

Mindenkit szívesen látnék a sorozatban, akivel valaha együtt dolgoztam. Nemrég találkoztam Sarah Raffertyvel, és azt mondtam neki: ‘Nagyon szeretném, ha szerepelnél a műsorban.’ Emellett Rick Hoffman, Gina Torres és Gabriel Macht is szóba jöhetne. A Suits bármelyik szereplője, például Patrick J. Adams is. Nem tudom, sikerül-e megszereznünk Meghan Markle-t, de fantasztikus lenne

- árulta el titokzatosan.

Meghan- t tavaly kapták lencsevégre, amint egy cameo-jelenetet forgat a készülő hollywoodi filmben, a Close Personal Friends-ben. Tavaly novemberben Harry herceg feleségét a pasadenai Amazon MGM Studiosnál látták forgatni. Ez volt az első alkalom nyolc év után, hogy visszatért a forgatásra.

A film sztárparádés szereposztással készül, többek között Lily Collins, Brie Larson, Jack Quaid, valamint a brit Henry Golding is szerepel benne - írja az Express.