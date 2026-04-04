Ez rosszul sült el: Meghan Markle legújabb videója ismét hatalmas vitát váltott ki

A királyi család rajongói ezen a héten sem maradtak beszédtéma nélkül, ugyanis Meghan Markle új videójáról mindenkinek meg van a saját véleménye a közösségi médiában. A sussexi hercegné ugyanis fiáról, Archie hercegről posztolt az Instagram-oldalán.

Meghan Markle csütörtökön tette közzé legújabb videóját, amelyen legidősebb gyermeke, Archie herceg sötét síruhában síel, édesapja, Harry herceg mellett. A felvételen a hatéves kisfiú csak hátulról látható és Meghan ezt a feliratot tette a poszt alá: „A fiaim. Gyorsan tanulsz, Archie! Annyira büszke vagyok.”

Egyes rajongók imádták a rövid videót, másokat nem nyűgözte a hercegné felvétele, mivel sokallták, hogy a kisfiú arca rejtve maradt, és többen megjegyezték, hogy kora ellenére szokatlanul magasnak tűnik.

„Ja, nem is tudom. Ez bárki lehetne” - írta egy felhasználó az X-en (korábban Twitter). Míg egy másik személy így kommentálta a felvételt: „Ez NEM egy 6 éves.”

Egy harmadik felhasználó pedig így írt: „Hűha! Úgy tűnik, Archiebald egyik napról a másikra 10 éves méretűre nőtt.”

Volt, aki úgy vélte ezen a felvételen sokkal nagyobbnak tűnik Archie, mint Meghan által eddig közzé tett képeken.

„Az a gyerek magasabbnak és idősebbnek tűnik, mint Archie” - írta egy másik felhasználó.

Voltak azonban, akik imádták a közzétett felvételt: „Annyira imádom ezt Harry és a fia miatt.”

Harry herceg és Meghan Markle neve időről időre uralja a közösségi médiát, legutóbb ismét a békülés reménye, a királyi családdal, szolgáltatott beszédtémát a rajongók körében. Ugyanis egy bennfentes forrás szerint a herceget örömmel töltené el, ha édesapja, Károly király meghívná őt Sandringhambe.

A hírek szerint a Sussex hercege azt szeretné, ha felesége, valamint két gyermekük Archie herceg és Lilibet hercegnő az Egyesült Királyságba utaznának, hogy ott időt töltsenek a királyi család tagjaival, azonban csak akkor, ha ott tartózkodásuk alatt biztosítják számukra a megfelelő védelmet - számolt be róla az Express.