Édesapja sem hitte el, súlyos döntést hozott a magyar válogatott kapusa

Blackburn mellett Kazincbarcikán és Zubogyban is forgatott az a stáb, amely Tóth Balázs válogatott kapusról készített portréfilmet. Az angol másodosztályban szereplő Blackburn játékosa tavaly ősszel lett a nemzeti csapat elsőszámú kapusa. A magyar drukkerek mellett Angliában is imádják, többek között ezt mutatta be az MLSZ filmje.

Tóth Balázs alapember a Blackburnben Fotó: Gareth Copley

A filmből kiderül, hogy a 28 éves labdarúgó az általános iskolában még a mezőnyben villogott. Volt olyan meccs, melyet 11-0-ra nyertek meg, s mind a 11 gólt ő szerezte. Aztán máshogy döntött.

Beszélni sem tudtam, de már a labdát rúgtam. Miden a fociról szólt kiskoromban is, nem is volt B-tervem. Mezőnyjátékos voltam, de futni nem szerettem, ezért is lettem kapus. Amikor Zubogyról elkerültem Kazincbarcikára, akkor egy gyerekkori edzőm javasolta, hogy legyek kapus

- mondta a filmben a labdarúgó.

Tóth édesapja és nagybátyja is kapus volt, ezért is gondolta Balázs, hogy ő is ezen a poszton ragad. Apukája először nagyon ellenkezett.

"Hazajött, és azt mondta kapus szeretne lenni. Az a legrosszabb döntés, mondtam neki, ő pedig azzal érvelt, hogy nem kell annyit futni. Magyaráztam, hogy ütközni fog, eltörik az ujja, de ő kitartott emellett"

- mondta a filmben Tóth Gyula, az apuka.

Tóth Balázs a szüleivel és nővérével Fotó: boon.hu

Tóth Balázs vadászkést kapott

Tóth Balázs egyik legnagyobb szurkolója Zubogyban Berti bácsi, aki gyerekkorától követi a fiú pályafutását. Berti bácsi vadászkéseket gyárt, egyszer megígérte a kapusnak, ha bekerül a válogatottba, akkor ő is kap egy szerszámot. Marco Rossi szövetségi kapitány behívója után Tóth Balázs szint elsőként hívta fel falubeli ismerősét, hogy kéri a vadászkést.