Merész beszólás, a világ legjobbjai közé sorolták a magyar válogatott kapusát

Egy vicceskedvű kommentelő szúrt oda egy megjegyzést Fabrizio Romano keddi posztja alá. A világhírű újságíró, az átigazolási hírek nagy tudója számba vette az elmúlt évtizedek legjobb kapusait. Több sem kellett egy blackburni szurkolónak, aki azonnal figyelmeztette a bennfentest a magyar válogatott kapusára, Tóth Balázsra.

Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn magyar játékosa (Fotó: Dan Mullan)

Romano a bejegyzésében azokat sorolta fel, akik ebben az évezredben alkottak igazán maradandót a poszton.

„Manuel Neuer minden idők legjobb kapusa? Nehéz megmondani, attól is függ, melyik korszakról beszélünk. Az elmúlt időszakban rengeteg nagyon jó kapus volt: Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, most pedig Thibaut Curtois. Nehéz megmondani, melyikük a legjobb”

– írta X-bejegyzésében Romano, majd érkezett a reakció Blackburnből.

Kifelejtetted Tóth Balázst.

🚨🐐 Manuel Neuer on the best goalkeeper of all-time: “That's hard to say, depending on which era we're talking about. From the last few decades, there are at least ten”.



“Schmeichel, Oli Kahn, Casillas, Buffon, and there's Courtois – there were certainly some very, very good… pic.twitter.com/C0KhZ6Yb2c — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 14, 2026

Lássuk be, Tóth ugyan egy év alatt alapember lett a magyar válogatottban és klubcsapatában is, ez azért inkább lelkes és vicces, mint szakértőnek tűnő komment volt.

Tóth Balázs sikeres Angliában

A 28 éves magyar kapus 2024-ben igazolt Blackburnbe. Az első szezonjában csak hat bajnokin védett a másodosztályban. Idén már alapember lett, s ha nem sérült, ő az elsőszámú választás a posztján. 31 bajnokin 40 gólt kapott, 9 meccset hozott le „nullára”. A nemzeti csapatban eddig hatszor szerepelt, de a jövő Marco Rossinál mindenképpen az övé.