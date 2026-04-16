Merész beszólás, a világ legjobbjai közé sorolták a magyar válogatott kapusát
Imádják a Blackburn magyar kapusát. Tóth Balázst egyik rajongója meglepő helyre sorolta.
Egy vicceskedvű kommentelő szúrt oda egy megjegyzést Fabrizio Romano keddi posztja alá. A világhírű újságíró, az átigazolási hírek nagy tudója számba vette az elmúlt évtizedek legjobb kapusait. Több sem kellett egy blackburni szurkolónak, aki azonnal figyelmeztette a bennfentest a magyar válogatott kapusára, Tóth Balázsra.
Romano a bejegyzésében azokat sorolta fel, akik ebben az évezredben alkottak igazán maradandót a poszton.
„Manuel Neuer minden idők legjobb kapusa? Nehéz megmondani, attól is függ, melyik korszakról beszélünk. Az elmúlt időszakban rengeteg nagyon jó kapus volt: Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, most pedig Thibaut Curtois. Nehéz megmondani, melyikük a legjobb”
– írta X-bejegyzésében Romano, majd érkezett a reakció Blackburnből.
Kifelejtetted Tóth Balázst.
Lássuk be, Tóth ugyan egy év alatt alapember lett a magyar válogatottban és klubcsapatában is, ez azért inkább lelkes és vicces, mint szakértőnek tűnő komment volt.
Tóth Balázs sikeres Angliában
A 28 éves magyar kapus 2024-ben igazolt Blackburnbe. Az első szezonjában csak hat bajnokin védett a másodosztályban. Idén már alapember lett, s ha nem sérült, ő az elsőszámú választás a posztján. 31 bajnokin 40 gólt kapott, 9 meccset hozott le „nullára”. A nemzeti csapatban eddig hatszor szerepelt, de a jövő Marco Rossinál mindenképpen az övé.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre