RETRO RÁDIÓ

Merész beszólás, a világ legjobbjai közé sorolták a magyar válogatott kapusát

Imádják a Blackburn magyar kapusát. Tóth Balázst egyik rajongója meglepő helyre sorolta.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 09:00
Egy vicceskedvű kommentelő szúrt oda egy megjegyzést Fabrizio Romano keddi posztja alá. A világhírű újságíró, az átigazolási hírek nagy tudója számba vette az elmúlt évtizedek legjobb kapusait. Több sem kellett egy blackburni szurkolónak, aki azonnal figyelmeztette a bennfentest a magyar válogatott kapusára, Tóth Balázsra.

Tóth Balázs
Tóth Balázs, az angol másodosztályú Blackburn magyar játékosa (Fotó: Dan Mullan)

Romano a bejegyzésében azokat sorolta fel, akik ebben az évezredben alkottak igazán maradandót a poszton.

„Manuel Neuer minden idők legjobb kapusa? Nehéz megmondani, attól is függ, melyik korszakról beszélünk. Az elmúlt időszakban rengeteg nagyon jó kapus volt: Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Iker Casillas, Gianluigi Buffon, most pedig Thibaut Curtois. Nehéz megmondani, melyikük a legjobb”

– írta X-bejegyzésében Romano, majd érkezett a reakció Blackburnből.

Kifelejtetted Tóth Balázst.

Lássuk be, Tóth ugyan egy év alatt alapember lett a magyar válogatottban és klubcsapatában is, ez azért inkább lelkes és vicces, mint szakértőnek tűnő komment volt.

Tóth Balázs sikeres Angliában

A 28 éves magyar kapus 2024-ben igazolt Blackburnbe. Az első szezonjában csak hat bajnokin védett a másodosztályban. Idén már alapember lett, s ha nem sérült, ő az elsőszámú választás a posztján. 31 bajnokin 40 gólt kapott, 9 meccset hozott le „nullára”. A nemzeti csapatban eddig hatszor szerepelt, de a jövő Marco Rossinál mindenképpen az övé.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu