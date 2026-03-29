Itt a vége? Dibusz Dénes rossz hírt kapott

A kapuskérdés szolgáltatott beszédtémát a Magyarország-Szlovénia meccs után. Dibusz Dénes nevét viszont még csak meg sem említette Marco Rossi szövetségi kapitány.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.03.29. 13:30
Tóth Balázst nevezte meg a válogatott első számú kapusának a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány. Az olasz szakember Szappanos Pétert, Yaakobishvili Áront és Pécsi Ármint is megemlítette, amikor a kapushelyzetről kérdezték, Dibusz Dénes neve viszont még csak fel sem vetődött.

Marco Rossi szövetségi kapitány meg sem említette Dibusz Dénes nevét a kapuskérdésben (Fotó: Tim Clayton)

Az Írország elleni világbajnoki selejtezőn még Dibusz Dénes védte a magyar válogatott kapuját, de mivel csak nemrég tért vissza a sérüléséből, ezért senki nem tulajdonított nagyobb jelentőséget annak, hogy Marco Rossi ezúttal be sem hívta a nemzeti csapatba. Az viszont mindenkit meglepett, hogy a szlovénok 1-0-ás legyőzése után a szövetségi kapitány még csak meg sem említette a Ferencváros játékosának nevét, amikor a kapushelyzetről beszélt bővebben.

Balázs jelen pillanatban az első számú kapusunk, de nem mostantól. Ő 2025 októberében lett az, csak utána lesérült

– idézi a Magyar Nemzet az olasz szakember sajtótájékoztatón elhangzott kijelentését. Marco Rossi hozzátette, biztos abban, hogy a Blackburn hálóőre szavatolja a biztonságot a válogatott kapujában.

Szappanos Péternek is fontos a szerepe a válogatottban, de érdekes fiatal lehetőségek is vannak. Egyikük Yaakobishvili Áron, aki nagyon jó személyiség, jó a hozzáállása, jó lábbal, abszolút jó kapus, a sajátosságai kiemelik. A liverpooli Pécsi Ármin is ilyen, azt várjuk, hogy a felnőtteknél is játsszon, és vannak a magyar bajnokságban is érdekes fiatalok. Ezen a területen le vagyunk fedve, nyugodtak lehetünk

– fogalmazott a szövetségi kapitány.

Dibusz Dénes sokáig Király Gábor és Gulácsi Péter cseréje volt a nemzeti csapatban, mielőtt 2024 őszén első számú kapus lett. A Ferencváros 35 éves hálóőre eddig 47 alkalommal szerepelt a nemzeti csapatban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
