Itt a vége? Dibusz Dénes rossz hírt kapott

Tóth Balázst nevezte meg a válogatott első számú kapusának a szombati Magyarország-Szlovénia felkészülési mérkőzés után Marco Rossi szövetségi kapitány. Az olasz szakember Szappanos Pétert, Yaakobishvili Áront és Pécsi Ármint is megemlítette, amikor a kapushelyzetről kérdezték, Dibusz Dénes neve viszont még csak fel sem vetődött.

Az Írország elleni világbajnoki selejtezőn még Dibusz Dénes védte a magyar válogatott kapuját, de mivel csak nemrég tért vissza a sérüléséből, ezért senki nem tulajdonított nagyobb jelentőséget annak, hogy Marco Rossi ezúttal be sem hívta a nemzeti csapatba. Az viszont mindenkit meglepett, hogy a szlovénok 1-0-ás legyőzése után a szövetségi kapitány még csak meg sem említette a Ferencváros játékosának nevét, amikor a kapushelyzetről beszélt bővebben.

Balázs jelen pillanatban az első számú kapusunk, de nem mostantól. Ő 2025 októberében lett az, csak utána lesérült

– idézi a Magyar Nemzet az olasz szakember sajtótájékoztatón elhangzott kijelentését. Marco Rossi hozzátette, biztos abban, hogy a Blackburn hálóőre szavatolja a biztonságot a válogatott kapujában.

Szappanos Péternek is fontos a szerepe a válogatottban, de érdekes fiatal lehetőségek is vannak. Egyikük Yaakobishvili Áron, aki nagyon jó személyiség, jó a hozzáállása, jó lábbal, abszolút jó kapus, a sajátosságai kiemelik. A liverpooli Pécsi Ármin is ilyen, azt várjuk, hogy a felnőtteknél is játsszon, és vannak a magyar bajnokságban is érdekes fiatalok. Ezen a területen le vagyunk fedve, nyugodtak lehetünk

– fogalmazott a szövetségi kapitány.