Miért nem kellenek Marco Rossinak a Fradi játékosai?
Meglepő módon mindössze egy ferencvárosi futballista kapott helyet a Szlovénia és Görögország ellen készülő magyar válogatott keretében. Marco Rossi szövetségi kapitány a korábbi zöld-fehér kerettagnak ezúttal nem szavazott bizalmat.
Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal sem maradt adós a meglepetésekkel: a keddi kerethirdetésen a legváratlanabb talán mégis az volt, hogy a remek szezont produkáló Fradiból egyedül Osváth Attila kapott meghívót a magyar válogatottba. A Metropol összegyűjtötte a legnagyobb kimaradókat.
Dibusz Dénes évekig stabil kerettag volt Marco Rossinál
A 47-szeres magyar válogatott hálóőr 2014-es bemutatkozása óta szinte állandó kerettagnak számított. Ezúttal azonban nem szerepel Rossi elképzelései között. A 35 éves hálóőr nemrég tért vissza sérüléséből – december elején dőlt ki hosszabb időre –, és bár az elmúlt hetekben már két mérkőzésen is pályára lépett, a kapitány vélhetően a meccshiány és a fiatalítás miatt a 20 éves újonc, Yaakobishvili Áron mellett döntött. Ha már ferencvárosi kapusok: Gróf Dávidot is érdemes megemlíteni. A rutinos hálóőr jól helyettesítette Dibuszt a klubjában, ám 36 évesen aligha szerepel a kapitány jövőbeli tervei között.
Gruber Zsombort lefokozták
A fiatal támadó ezúttal nem a felnőtt válogatottban, hanem az U21-es keretben kapott helyet. Pedig tavaly ősszel még bizalmat élvezett: két világbajnoki selejtezőn is pályára lépett csereként, sőt, az örmények elleni hazai mérkőzésen első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban.
Klubszinten is erősen kezdte az idényt: az NB I-ben 9 gól és 5 gólpassz fűződik a nevéhez. Formája azonban az utóbbi hetekben visszaesett, legutóbb február elején talált a kapuba. Játékpercei is csökkentek a Fradiban, ami részben a téli csatárerősítéseknek tudható be.
Szalai Gábor ezúttal nem kapott bizalmat
Ötvös Bence sérülése után a 25 éves középhátvéd az utolsó, akinek esélye volt a kerettagságra. Szalai tavaly júniusban, a svédek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, majd a vb-selejtezők során is kapott meghívót, de egyszer sem küldte őt a pályára a kapitány. Rossi ezúttal inkább a rivális Győri ETO fiatal védőjének, a 21 éves Csingér Márknak szavazott bizalmat.
A magyar válogatott kerete:
Kapusok: Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra). Védők: Balogh Botond (Kocaelispor), Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina). Középpályások: Baráth Péter (SK Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Vitális Milán (ETO FC). Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Redzic Damir (RB Salzburg), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK).
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre