Miért nem kellenek Marco Rossinak a Fradi játékosai?

Marco Rossi szövetségi kapitány ezúttal sem maradt adós a meglepetésekkel: a keddi kerethirdetésen a legváratlanabb talán mégis az volt, hogy a remek szezont produkáló Fradiból egyedül Osváth Attila kapott meghívót a magyar válogatottba. A Metropol összegyűjtötte a legnagyobb kimaradókat.

Dibusz Dénes évekig stabil kerettag volt Marco Rossinál

A 47-szeres magyar válogatott hálóőr 2014-es bemutatkozása óta szinte állandó kerettagnak számított. Ezúttal azonban nem szerepel Rossi elképzelései között. A 35 éves hálóőr nemrég tért vissza sérüléséből – december elején dőlt ki hosszabb időre –, és bár az elmúlt hetekben már két mérkőzésen is pályára lépett, a kapitány vélhetően a meccshiány és a fiatalítás miatt a 20 éves újonc, Yaakobishvili Áron mellett döntött. Ha már ferencvárosi kapusok: Gróf Dávidot is érdemes megemlíteni. A rutinos hálóőr jól helyettesítette Dibuszt a klubjában, ám 36 évesen aligha szerepel a kapitány jövőbeli tervei között.

Gruber Zsombort lefokozták

A fiatal támadó ezúttal nem a felnőtt válogatottban, hanem az U21-es keretben kapott helyet. Pedig tavaly ősszel még bizalmat élvezett: két világbajnoki selejtezőn is pályára lépett csereként, sőt, az örmények elleni hazai mérkőzésen első gólját is megszerezte a nemzeti csapatban.

Klubszinten is erősen kezdte az idényt: az NB I-ben 9 gól és 5 gólpassz fűződik a nevéhez. Formája azonban az utóbbi hetekben visszaesett, legutóbb február elején talált a kapuba. Játékpercei is csökkentek a Fradiban, ami részben a téli csatárerősítéseknek tudható be.

Szalai Gábor ezúttal nem kapott bizalmat

Ötvös Bence sérülése után a 25 éves középhátvéd az utolsó, akinek esélye volt a kerettagságra. Szalai tavaly júniusban, a svédek elleni felkészülési mérkőzésen mutatkozott be a válogatottban, majd a vb-selejtezők során is kapott meghívót, de egyszer sem küldte őt a pályára a kapitány. Rossi ezúttal inkább a rivális Győri ETO fiatal védőjének, a 21 éves Csingér Márknak szavazott bizalmat.