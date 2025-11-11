„Korai volt az örömöm" - Már mankó nélkül jár a magyar válogatott kapusa
Jól sikerült a műtétje a magyar labdarúgó-válogatott kapusának. Tóth Balázs már a rövid időre előírt mankót is eldobta, és bár az operált térdének enyhe duzzanata még érezhető, nincs egyéb panasza.
Boldogan tért haza Londonból Manchesterbe Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa, akit a múlt hét végén Angliában megműtöttek. A térdét operálták, kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Orvosa szerint nagyon jól sikerült az operáció.
Hogy mi volt a háttérben? Április táján éreztem először fájdalmat a térdemben, ami aztán szép fokozatosan elmúlt. De korai volt az örömöm, mert az őszi meccseken újra előjött, éreztem, hogy valami nincs rendjén. Aztán a Bristol elleni meccsen a 89. percben le kellett cserélni, és aztán vált biztossá, hogy operációra lesz szükségem. Londonban műtöttek, egy órát vett igénybe az altatásos beavatkozás. Azt követően édesapám és a kedvesem segítségével jutottam haza Manchesterbe, ők azóta már hazautaztak Magyarországra
– nyilatkozta a Metropolnak Tóth, aki már eldobta a mankóját. Manchesterben javában végzi az előírt rehabilitációs gyakorlatokat, főleg a combizmát erősíti.
A gyakorlatok miatt kis duzzanat támadt, ezért jegelnem kell a térdemet. Hétfőn beszéltem a londoni sebészemmel, aki az általam elküldött fénykép- és videófelvételek után azt mondta, ritka eredményes volt a beavatkozás. Ennek megfelelően a tippelt 4-8 hét kihagyás a realitás
- fogalmazott a válogatott kapusa.
Tóth Balázs: nehéz mérkőzés vár a társaimra Jerevánban
Balázs hozzátette, az utóbbi napokban több játékossal is beszélt a magyar válogatottból, amelyre sorsdöntő meccsek várnak. Csütörtökön Örményországban lép fel a csapat, vasárnap Írországot fogadjuk. A kapus szerint mindenki optimistán várja vb-selejtezőket.
Jómagam is a győzelemben hiszek, de nagyon nehéz találkozó vár a társaimra Örményországban
– tudatta a kapuvédő.
