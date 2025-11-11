RETRO RÁDIÓ

„Korai volt az örömöm" - Már mankó nélkül jár a magyar válogatott kapusa

Jól sikerült a műtétje a magyar labdarúgó-válogatott kapusának. Tóth Balázs már a rövid időre előírt mankót is eldobta, és bár az operált térdének enyhe duzzanata még érezhető, nincs egyéb panasza.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2025.11.11. 13:30
labdarúgás Tóth Balázs vb-selejtező műtét

Boldogan tért haza Londonból Manchesterbe Tóth Balázs, a Blackburn Rovers kapusa, akit a múlt hét végén Angliában megműtöttek. A térdét operálták, kivették a porcot és megtisztították az ott lévő területet. Orvosa szerint nagyon jól sikerült az operáció.

Tóth Balázs
Tóth Balázs a műtét óta gyógytornára jár Fotó: Stephen White - CameraSport

Hogy mi volt a háttérben? Április táján éreztem először fájdalmat a térdemben, ami aztán szép fokozatosan elmúlt. De korai volt az örömöm, mert az őszi meccseken újra előjött, éreztem, hogy valami nincs rendjén. Aztán a Bristol elleni meccsen a 89. percben le kellett cserélni, és aztán vált biztossá, hogy operációra lesz szükségem. Londonban műtöttek, egy órát vett igénybe az altatásos beavatkozás. Azt követően édesapám és a kedvesem segítségével jutottam haza Manchesterbe, ők azóta már hazautaztak Magyarországra

 – nyilatkozta a Metropolnak Tóth, aki már eldobta a mankóját. Manchesterben javában végzi az előírt rehabilitációs gyakorlatokat, főleg a combizmát erősíti.

A gyakorlatok miatt kis duzzanat támadt, ezért jegelnem kell a térdemet. Hétfőn beszéltem a londoni sebészemmel, aki az általam elküldött fénykép- és videófelvételek után azt mondta, ritka eredményes volt a beavatkozás. Ennek megfelelően a tippelt 4-8 hét kihagyás a realitás

- fogalmazott a válogatott kapusa.

Tóth Balázs: nehéz mérkőzés vár a társaimra Jerevánban 

Balázs hozzátette, az utóbbi napokban több játékossal is beszélt a magyar válogatottból, amelyre sorsdöntő meccsek várnak. Csütörtökön Örményországban lép fel a csapat, vasárnap Írországot fogadjuk. A kapus szerint mindenki optimistán várja vb-selejtezőket.

Jómagam is a győzelemben hiszek, de nagyon nehéz találkozó vár a társaimra Örményországban

– tudatta a kapuvédő. 

Vb-lázban ég a világ!

Zajlanak a labdarúgó-világbajnokság selejtezői, és közeledik minden idők legnagyobb tornája. Először 48 válogatott lép majd pályára azon a világbajnokságon, amelynek az Amerikai Egyesült Államok, Mexikó és Kanada ad otthont. A selejtezők minden fordulója tele van izgalommal, drámával és meglepetésekkel – hiszen a vb mindig több, mint egy torna: ez maga a futballünnep! A TippmixPRO-n pedig még izgalmasabbak a selejtezők – tippelj, és éld át a világbajnoki hangulatot!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu