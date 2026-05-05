"Lehet, hogy beadom a derekamat" - Böde Dániel komoly döntést hozhat, a jövőjét érinti

A Paks csatára jelenleg a dobogóért harcol, aztán valami teljesen újba vághat bele. Böde Dániel a rajongók kérésére mondhat igent.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.05. 20:15
böde dániel paks jövő

Böde Dániel közel a negyvenhez is a Paks alapembere. A válogatott csatár fontos gólt szerzett a Debrecen ellen 5-2-re megnyert találkozón, s csapata azért harcol, hogy az idén is dobogón végezzen az NB I-ben. Ehhez az utolsó fordulóban idegenben kell legyőzni a Kazincbarcikát. Mindeközben Böde már a jövőt tervezi.

BESE Barnabás; NUNES, Joao; BÖDE Dániel
Böde Dániel ősszel lesz 40 éves Fotó: Purger Tamás

Azt egyelőre nem tudni, hogy a csatár a következő szezonban is marad-e a Pakson, saját elmondása szerint amíg erővel bírja, addig az NB I-ben akar szerepelni. Egy másik kérdésben ugyanakkor komoly tervet dédelget a játékos.

Böde Dániel könyvet ír?

A csatártól a TikTok-csatornáján azt kérdezték, vajon ír-e könyvet pályafutásáról? A válaszból azt szűrhető le, hogy nem az irodalmi munkásság Böde első számú célja, de lehet, hogy fejet hajt a tömeg akarata előtt.

Nincs a terveim között, de nagyon sokan rágják már a fülem emiatt. Lehet, hogy előbb-utóbb beadom a derekam

- mondta a csatár, aki jelenleg még a labdarúgó-NB I-re koncentrál.

@bodedj13 Írjátok le, ti mit gondoltok?? #bodedani #konyv #foci #paks ♬ eredeti hang - Böde Dániel

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
