"Lehet, hogy beadom a derekamat" - Böde Dániel komoly döntést hozhat, a jövőjét érinti

Böde Dániel közel a negyvenhez is a Paks alapembere. A válogatott csatár fontos gólt szerzett a Debrecen ellen 5-2-re megnyert találkozón, s csapata azért harcol, hogy az idén is dobogón végezzen az NB I-ben. Ehhez az utolsó fordulóban idegenben kell legyőzni a Kazincbarcikát. Mindeközben Böde már a jövőt tervezi.

Böde Dániel ősszel lesz 40 éves Fotó: Purger Tamás

Azt egyelőre nem tudni, hogy a csatár a következő szezonban is marad-e a Pakson, saját elmondása szerint amíg erővel bírja, addig az NB I-ben akar szerepelni. Egy másik kérdésben ugyanakkor komoly tervet dédelget a játékos.

Böde Dániel könyvet ír?

A csatártól a TikTok-csatornáján azt kérdezték, vajon ír-e könyvet pályafutásáról? A válaszból azt szűrhető le, hogy nem az irodalmi munkásság Böde első számú célja, de lehet, hogy fejet hajt a tömeg akarata előtt.

Nincs a terveim között, de nagyon sokan rágják már a fülem emiatt. Lehet, hogy előbb-utóbb beadom a derekam

- mondta a csatár, aki jelenleg még a labdarúgó-NB I-re koncentrál.