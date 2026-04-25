RETRO RÁDIÓ

Nem kegyelmezett, Böde Dániel szavainak biztosan nem örülnek a Fradinál

Nem unatkozik a bajnoki címvédő FTC! Megerőltető meccseiből nincs hiány, két rangadó után következik a FTC-Paks találkozó. Visszatér a Groupama Arénába Böde Dániel is.

Megosztás
Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.04.25. 07:00
Labdarúgó NB I Pető Milán paks Fradi

Már most vasárnap okosabban lehetünk azzal kapcsolatban, melyik együttes nyeri meg a labdarúgó-NB I-et. Jelenleg a Győr hárompontos előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt. Vasárnap FTC-Paks (17.00) és Debrecen-Győr (19.30) találkozót rendeznek, mindkettőt az M4 Sport adja élőben. 

ftc-paks
A hazaiak tapadni akarnak a riválisra az FTC-Paks meccsen (Fotó: Czinege Melinda)

Az FTC-Paks meccsen pályára léphet Böde Dániel is, aki annak idején hét évig erősítette a zöld-fehéreket. A mai napig fradista, most viszont mégis úgy érzi, meglepetés történhet az NB I-ben.

A rajt előtt biztos voltam benne, hogy a Ferencváros sorozatban nyolcadszor is behúzza az aranyérmet, most, három fordulóval a vége előtt ez már egyáltalán nem biztos. Ha vasárnap az ETO nem kap ki Debrecenben, Győrbe kerül az aranyérem

– mondta a Nemzeti Sportnak Böde, aki sokakhoz hasonlóan úgy érzi, a debreceni meccs után a győriek már nem hibáznak otthon a Diósgyőr ellen, majd a záró fordulóban Kisvárdán.

FTC-Paks: esélyesebb a Fradi

Pető Milán labdarúgó azon kevesek közé tartozik, akik egy szezon során két csapat mezében is betaláltak a Ferencváros ellen. Ősszel a Paks, tavasszal a Diósgyőr színeiben. Jelenleg kölcsönben játszik Miskolcon.

A Paks ezen a héten nyugodtan készülhetett, miközben a bajnokcsapat két jelentős iramú összecsapást is letudott a Győrrel szemben. Ebből következtethetően esetleg fáradtabb lehet a szokásosnál. Igaz, játékosállománya erejét tekintve ez a hátránya feledtethető. Kiélezett meccsre számítok, bár a Paks a tavaszi fordulók során elég ritkán játszott ugyanabban az összeállításban, és ez nem szolgál éppen az előnyére. A Fradi támadói veszélyesebbnek tűnnek, ezért a fővárosban marad a három pont

 – nyilatkozta Pető a Metropolnak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu