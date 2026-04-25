Nem kegyelmezett, Böde Dániel szavainak biztosan nem örülnek a Fradinál

Már most vasárnap okosabban lehetünk azzal kapcsolatban, melyik együttes nyeri meg a labdarúgó-NB I-et. Jelenleg a Győr hárompontos előnnyel vezeti a tabellát a Ferencváros előtt. Vasárnap FTC-Paks (17.00) és Debrecen-Győr (19.30) találkozót rendeznek, mindkettőt az M4 Sport adja élőben.

A hazaiak tapadni akarnak a riválisra az FTC-Paks meccsen (Fotó: Czinege Melinda)

Az FTC-Paks meccsen pályára léphet Böde Dániel is, aki annak idején hét évig erősítette a zöld-fehéreket. A mai napig fradista, most viszont mégis úgy érzi, meglepetés történhet az NB I-ben.

A rajt előtt biztos voltam benne, hogy a Ferencváros sorozatban nyolcadszor is behúzza az aranyérmet, most, három fordulóval a vége előtt ez már egyáltalán nem biztos. Ha vasárnap az ETO nem kap ki Debrecenben, Győrbe kerül az aranyérem

– mondta a Nemzeti Sportnak Böde, aki sokakhoz hasonlóan úgy érzi, a debreceni meccs után a győriek már nem hibáznak otthon a Diósgyőr ellen, majd a záró fordulóban Kisvárdán.

FTC-Paks: esélyesebb a Fradi

Pető Milán labdarúgó azon kevesek közé tartozik, akik egy szezon során két csapat mezében is betaláltak a Ferencváros ellen. Ősszel a Paks, tavasszal a Diósgyőr színeiben. Jelenleg kölcsönben játszik Miskolcon.

A Paks ezen a héten nyugodtan készülhetett, miközben a bajnokcsapat két jelentős iramú összecsapást is letudott a Győrrel szemben. Ebből következtethetően esetleg fáradtabb lehet a szokásosnál. Igaz, játékosállománya erejét tekintve ez a hátránya feledtethető. Kiélezett meccsre számítok, bár a Paks a tavaszi fordulók során elég ritkán játszott ugyanabban az összeállításban, és ez nem szolgál éppen az előnyére. A Fradi támadói veszélyesebbnek tűnnek, ezért a fővárosban marad a három pont

– nyilatkozta Pető a Metropolnak.