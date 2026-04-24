Keresztbe tesznek a Fradinak? Kicsúszhat a kezükből a nagy kiszemelt

A magyar rekordbajnok mellett külföldi csapat is érdeklődik Marco Rossi újonca iránt. A Fradi hiába nézte ki magának már rég a debreceni Szűcs Tamást, könnyen lehet, hogy a képbe belépő lengyel klub végül elhappolja a tehetséget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.24. 07:30
szűcs tamás DVSC Pogon Szczecin Fradi NB I

Még négy kulcsfontosságú mérkőzés hátra van a Fradi szezonjából, de a háttérben már most beindultak a nyári átigazolásokkal kapcsolatos találgatások. A keretalakítás szinte elkerülhetetlennek tűnik, függetlenül attól, hogy Robbie Keane együttese végül meg tudja-e védeni a címét, vagy a Győr hét év után letaszítja a magyar futball trónjáról a rekordbajnokot. A hírek szerint az FTC már ki is szemelt két magyar játékost, ám egyikük megszerzéséért komoly harc bontakozhat ki.

Szűcs Tamásért már télen is bejelentkezett a Fradi
 Fotó: Czinege Melinda

A Ferencváros állítólag már januárban vitte volna a DVSC két válogatott újoncát, a 21 éves Szűcs Tamást és a 25 esztendős Bárány Donátot. Utóbbi azonban nemrég súlyos sérülést szenvedett majd műtéten esett át, így a nyárra sem várható teljes felépülés, míg Szűcs iránt külföldről is komoly érdeklődés mutatkozik, ami keresztülhúzhatja a zöld-fehérek elképzeléseit.

Lengyel klub vinné a Fradi kiszemeltjét

A középpályás márciusban kapta meg pályafutása első válogatott meghívóját Marco Rossitól, és pályára is lépett a barátságos mérkőzéseken. Szezonbeli remek teljesítménye után borítékolható volt, hogy nemzetközi szinten is felfigyelnek rá – mostanra pedig úgy tűnik, a Fradinak komoly licitháborúra kell készülnie. A lengyel Pogon Szczecin ugyanis szintén beszállhat a játékosért folyó küzdelembe – írja a Haon.hu.

Pedig Robbie Keane csapatának nagy szüksége lenne a futballistára, hiszen az NB I magyarszabályának betartásában is komoly segítséget jelentene.

A szczecini klub egyébként nem először néz körül a magyar piacon: tavaly megszerezték Molnár Rajmundot az MTK-tól, és keretükben ott van Szalai Attila is, tehát kifejezetten nyitottak magyar játékosokra.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
