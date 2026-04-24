Keresztbe tesznek a Fradinak? Kicsúszhat a kezükből a nagy kiszemelt

Még négy kulcsfontosságú mérkőzés hátra van a Fradi szezonjából, de a háttérben már most beindultak a nyári átigazolásokkal kapcsolatos találgatások. A keretalakítás szinte elkerülhetetlennek tűnik, függetlenül attól, hogy Robbie Keane együttese végül meg tudja-e védeni a címét, vagy a Győr hét év után letaszítja a magyar futball trónjáról a rekordbajnokot. A hírek szerint az FTC már ki is szemelt két magyar játékost, ám egyikük megszerzéséért komoly harc bontakozhat ki.

Szűcs Tamásért már télen is bejelentkezett a Fradi

A Ferencváros állítólag már januárban vitte volna a DVSC két válogatott újoncát, a 21 éves Szűcs Tamást és a 25 esztendős Bárány Donátot. Utóbbi azonban nemrég súlyos sérülést szenvedett majd műtéten esett át, így a nyárra sem várható teljes felépülés, míg Szűcs iránt külföldről is komoly érdeklődés mutatkozik, ami keresztülhúzhatja a zöld-fehérek elképzeléseit.

Lengyel klub vinné a Fradi kiszemeltjét

A középpályás márciusban kapta meg pályafutása első válogatott meghívóját Marco Rossitól, és pályára is lépett a barátságos mérkőzéseken. Szezonbeli remek teljesítménye után borítékolható volt, hogy nemzetközi szinten is felfigyelnek rá – mostanra pedig úgy tűnik, a Fradinak komoly licitháborúra kell készülnie. A lengyel Pogon Szczecin ugyanis szintén beszállhat a játékosért folyó küzdelembe – írja a Haon.hu.

Pedig Robbie Keane csapatának nagy szüksége lenne a futballistára, hiszen az NB I magyarszabályának betartásában is komoly segítséget jelentene.

A szczecini klub egyébként nem először néz körül a magyar piacon: tavaly megszerezték Molnár Rajmundot az MTK-tól, és keretükben ott van Szalai Attila is, tehát kifejezetten nyitottak magyar játékosokra.