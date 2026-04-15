Máris pletykálnak, magyar fiatalokat nézett ki a Fradi

Kapósak a dobogón álló Debrecen labdarúgói. A Fradi a válogatott két újoncát szerezné meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 14:45
Még javában tart a labdarúgó-NB I, de máris pletykálnak a játékosmozgásokról. Debrecenben sok a kérdőjel, a gárda idén harmadik helyen áll az NB I-ben, s minden esélye megvan a nemzetközi kupaszereplésre. Mindemellett egyáltalán nem biztos, hogy nyártól Dzsudzsák Balázs és a friss válogatottak ott lesznek-e a keretben. A két "legnagyobb névre" a Fradi csapna le.

Bárány Donát a Fradi célkeresztjében volt és van Fotó: Czinege Melinda

A Fradi vinné a fiatalokat

A Haon.hu arról ír, hogy a jelenlegi sikercsapatból több játékos iránt is van érdeklődés. A Ferencváros állítólag már januárban vitte volna a gárda két válogatott újoncát, a 21 éves Szűcs Tamást és a 25 esztendős Bárány Donátot. A nyáron újabb rohamokat indíthatnak értük, igaz, Báránnyal kapcsolatban nehezítő tényező, hogy a csatár súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott görögök elleni meccsén. Ő nyáron még biztos, hogy nem lesz száz százalékosan egészséges. Bárány és Szűcs egyszerre mutatkoztak be a nemzeti csapatban, sőt, Marco Rossi a csatár sérülése ellenére kijelentette, Bárány Donát lehet centerposzton Varga Barnabás elsőszámú helyettese, cseréje. A Fradi mindkettőjükkel jól járna, hiszen a magyarszabályt is könnyebben tarthatják be, ráadásul fiatalok és remek formában vannak.

Dzsudzsák még gondolkozik

Dzsudzsák Balázs jövője egy nyári döntés kérdése. A labdarúgó szerződése lejár, s mivel a középpályás decemberben már 40 éves lesz, benne van a pakliban, hogy nem hosszabbítanak a felek. Ez tavaly is téma volt, a csapatkapitány akkor a folytatás mellett döntött.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
