Nézőcsúcsot és két gólt hozott a Fradi debreceni rangadója

A címvédő Ferencváros vasárnap a harmadik Debrecen vendégeként lépett pályára. A hazaiak öt, míg a vendégek négy kör óta veretlenek az élvonalban. A két jó formában lévő csapat az első félidőben nem bírt egymással, kiegyenlített csatát látott a közel 17 ezer néző, a debreceniek eltalálták a kapufát, így a DVSC-FTC találkozó első 45 perce nem hozott gólt.

Corbu (feketében) két gólt szerzett a DVSC-FTC rangadón Fotó: Czeglédi Zsolt

DVSC-FTC: két gól a szünet után

Az 53. percben megszerezte a Ferencváros: Abu Fani balról, az alapvonal közeléből középre passzolt, Corbu érkezett, és öt méterről a hálóba továbbított (0-1). Hét perccel később Corbu már a második gólját szerezte, Nagy Barnabás balról centerezett, a román légiós pedig 10 méterről, elegáns mozdulattal, a bal alsóba továbbított (0-2). A Ferencváros ezt követően kétszer eltalálta a kapufát, vagyis nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

Nézőcsúcs született Debrecenben, és a Fradi 2-0-ra győzött.

Az eredmény azt jelenti, hogy a címvédő zöld-fehérek pontszámban beérték az éllovas Győrt, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.