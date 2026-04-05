RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Nézőcsúcsot és két gólt hozott a Fradi debreceni rangadója

A Debrecen a Ferencváros fogadta a labdarúgó Fizz Liga 28. fordulójának első vasárnapi mérkőzésén. A DVSC-FTC meccs a második félidőben dőlt el.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.05.
A címvédő Ferencváros vasárnap a harmadik Debrecen vendégeként lépett pályára. A hazaiak öt, míg a vendégek négy kör óta veretlenek az élvonalban. A két jó formában lévő csapat az első félidőben nem bírt egymással, kiegyenlített csatát látott a közel 17 ezer néző, a debreceniek eltalálták a kapufát, így a DVSC-FTC találkozó első 45 perce nem hozott gólt.

Corbu (feketében) két gólt szerzett a DVSC-FTC rangadón Fotó: Czeglédi Zsolt

DVSC-FTC: két gól a szünet után

Az 53. percben megszerezte a Ferencváros: Abu Fani balról, az alapvonal közeléből középre passzolt, Corbu érkezett, és öt méterről a hálóba továbbított (0-1). Hét perccel később Corbu már a második gólját szerezte, Nagy Barnabás balról centerezett, a román légiós pedig 10 méterről, elegáns mozdulattal, a bal alsóba továbbított (0-2). A Ferencváros ezt követően kétszer eltalálta a kapufát, vagyis nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.

Nézőcsúcs született Debrecenben, és a Fradi 2-0-ra győzött.

 Az eredmény azt jelenti, hogy a címvédő zöld-fehérek pontszámban beérték az éllovas Győrt, ráadásul egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Hírlevél-feliratkozás

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
