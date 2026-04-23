Súlyos döntést hozott az MLSZ a Fradi meccse előtt
Egyik legjobbja nélkül áll ki a Paks a Ferencváros ellen a labdarúgó NB I-ben. Szabó János eltiltást kapott.
Ritka súlyos büntetést szabott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága Szabó János ellen. A Paks hatszoros magyar válogatott védője lefejelte ellenfelét az NB I legutóbbi fordulójában, ami miatt az MLSZ négy meccsre eltiltotta. A védő így nem játszhat vasárnap az FTC-Paks bajnokin - írja a Magyar Nemzet.
Szabó négymeccses eltiltása azt jelenti, hogy nemcsak az NB I hátralévő három fordulójában nem léphet pályára, hanem még a következő szezon első meccsén sem. Az FTC-Paks találkozót április 26-án, vasárnap rendezik.
Szabó János esete videón
Az ominózus lefejelés is kiállítás 5.10-től látható a videón.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre