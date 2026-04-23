Súlyos döntést hozott az MLSZ a Fradi meccse előtt

Egyik legjobbja nélkül áll ki a Paks a Ferencváros ellen a labdarúgó NB I-ben. Szabó János eltiltást kapott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.23. 14:50
Ritka súlyos büntetést szabott ki a Magyar Labdarúgó-szövetség Fegyelmi Bizottsága Szabó János ellen. A Paks hatszoros magyar válogatott védője lefejelte ellenfelét az NB I legutóbbi fordulójában, ami miatt az MLSZ négy meccsre eltiltotta. A védő így nem játszhat vasárnap az FTC-Paks bajnokin - írja a Magyar Nemzet.

Szabó János, a Paks csapatkapitánya a szezonban már nem focizhat
 Fotó: Bodnár Boglárka

Szabó négymeccses eltiltása azt jelenti, hogy nemcsak az NB I hátralévő három fordulójában nem léphet pályára, hanem még a következő szezon első meccsén sem. Az FTC-Paks találkozót április 26-án, vasárnap rendezik. 

Szabó János esete videón

Az ominózus lefejelés is kiállítás 5.10-től látható a videón.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
